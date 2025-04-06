До дрожи: выступление Димаша Кудайбергена тронуло жителей Актау

Один из главных хэдлайнеров гала-концерта, посвященного проекту «Актау – культурная столица тюркского мира», Димаш Кудайберген восхитил горожан своими голосовыми данными, сообщает Lada.kz.
Несколько десятков тысяч жителей и гостей города собрались на набережной сегодня, 5 апреля, чтобы послушать Димаша Кудайбергена.
С его появлением на сцене градус эмоций присутствующих заметно возрос.
Выступление артиста, исполнившего свои знаковые хиты, сопровождалось бурными овациями.
Горожане признались, что владение столь широким вокальным диапазоном вызвало у них дрожь.
Помимо Димаша Кудайбергена атмосферу вечера создавали и другие известные звезды – это Роза Зергерли, группа «Калифарния» и квартет «Каспий» в составе которого Дидар Муналбаев, Ерсултан Калдаулетов, Мурат Кожа.
Выступление артистов пройдет примерно до полуночи.
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