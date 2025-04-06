До дрожи: выступление Димаша Кудайбергена тронуло жителей Актау

Один из главных хэдлайнеров гала-концерта, посвященного проекту «Актау – культурная столица тюркского мира», Димаш Кудайберген восхитил горожан своими голосовыми данными, сообщает Lada.kz .

Фото Lada.kz / Ольга Ярославская

Несколько десятков тысяч жителей и гостей города собрались на набережной сегодня, 5 апреля, чтобы послушать Димаша Кудайбергена.

С его появлением на сцене градус эмоций присутствующих заметно возрос.

Выступление артиста, исполнившего свои знаковые хиты, сопровождалось бурными овациями.

Горожане признались, что владение столь широким вокальным диапазоном вызвало у них дрожь.

Помимо Димаша Кудайбергена атмосферу вечера создавали и другие известные звезды – это Роза Зергерли, группа «Калифарния» и квартет «Каспий» в составе которого Дидар Муналбаев, Ерсултан Калдаулетов, Мурат Кожа.

Выступление артистов пройдет примерно до полуночи.