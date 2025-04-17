Нотка весны: камерный оркестр выступит в Актау

Фото предоставила Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева

В программу концерта под названием «Весеннее вдохновение» включены 14 произведений.

С участием солистов прозвучат: «Lascia ch’io pianga» – Георг Фридрих Гендель, «Pie Jesu» – Эндрю Ллойд Уэббер, «Көзім көрді аққудың жылағанын» – Нургиса Тилендиев, прелюдия C-dur для фортепиано с оркестром – Рустем Яхин, народная песня «Аққурай» и «Il Bacio» – Луиджи Ардити.

Также будут исполнены оркестровые произведения: «Маленькие дивертисменты» – Вольфганг Моцарт, Concerto grosso №88 – Арканджело Корелли, серенада для струнного оркестра e-moll (в 3 частях) – Эдвард Элгар, Маленькая симфония – Антонио Вивальди, Фантазия – Ровшан Непесов, Полька Пиццикато – Эдвард Штраус, Bugler’s Holiday – Лерой Андерсон и Sachidao – Сулхан Цинцадзе.

Художественный руководитель камерного ансамбля, отличник культуры РК – Нэйла Арзымбетова. Солисты: отличник культуры РК Кумис Жумагалиева, а также лауреат республиканских и международных конкурсов Бауыржан Ескали.

Выступление пройдет сегодня, 17 апреля, в 19:00 часов.

Телефоны для справок: +7 (7292) 52-17-48, 52-17-47.