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17.04.2025, 13:04

Нотка весны: камерный оркестр выступит в Актау

Культура 0 1 070 Сергей Кораблев

Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева приглашает почитателей классической музыки на концерт камерного оркестра, сообщает Lada.kz.

Фото предоставила Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева
Фото предоставила Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева

В программу концерта под названием «Весеннее вдохновение» включены 14 произведений.

С участием солистов прозвучат: «Lascia ch’io pianga» – Георг Фридрих Гендель, «Pie Jesu» – Эндрю Ллойд Уэббер, «Көзім көрді аққудың жылағанын» – Нургиса Тилендиев, прелюдия C-dur для фортепиано с оркестром – Рустем Яхин, народная песня «Аққурай» и «Il Bacio» – Луиджи Ардити.
Также будут исполнены оркестровые произведения: «Маленькие дивертисменты» – Вольфганг Моцарт, Concerto grosso №88 – Арканджело Корелли, серенада для струнного оркестра e-moll (в 3 частях) – Эдвард Элгар, Маленькая симфония – Антонио Вивальди, Фантазия – Ровшан Непесов, Полька Пиццикато – Эдвард Штраус, Bugler’s Holiday – Лерой Андерсон и Sachidao – Сулхан Цинцадзе.

Художественный руководитель камерного ансамбля, отличник культуры РК – Нэйла Арзымбетова. Солисты: отличник культуры РК Кумис Жумагалиева, а также лауреат республиканских и международных конкурсов Бауыржан Ескали.

Выступление пройдет сегодня, 17 апреля, в 19:00 часов.

Телефоны для справок: +7 (7292) 52-17-48, 52-17-47.

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