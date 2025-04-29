Грация и изящество: Международный день танца отметили в Актау

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Ежегодно с 29 апреля 1982 года в мире отмечается Международный день танца в честь дня рождения основоположника балета Жана-Жоржа Новерра (1727-1810 гг).

В Актау много хореографических школ, но самой большой кузницей танцоров является по-прежнему КДК имени Абая.

К Международному дню танца прошел ежегодный турнир «Танцевальный рай». В этом году отмечается юбилей – 25-летие события. Хореографы без преувеличения вложили всю душу в создание и подготовку номеров. Каждый коллектив и сольный исполнитель подарили зрителям свое неповторимое искусство.

Грация и изящество – вот вечные спутники танца. Сценический век танцора мимолетен, подвластен неумолимому времени. Многие из наших артистов успевают оставить неизгладимый след в истории искусства. Танец – это исповедь тела, полет фантазии, воплощение грез. Его магия преодолевает границы, время и языковые барьеры. У каждого народа своя мелодия движений, своя неповторимая история. «Танцевальный рай» стал настоящим фейерверком талантов. Множество участников продемонстрировали блестящие выступления и были заслуженно отмечены специальными призами. Эта победа – яркое свидетельство многолетней самоотдачи и безграничной любви к танцу этих талантливых артистов, - говорят работники дворца.

Как утверждал великий философ Фридрих Ницше: «Мы должны считать каждый день потраченным впустую, в котором мы не танцевали хотя бы раз».