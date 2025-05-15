Песня души: полицейские исполнили «Көзімнің қарасы» под аккордеон

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Сотрудники департамента полиции региона приняли активное участие в мероприятии, посвященном 180-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева.

В рамках программы сотрудники представили одно из самых известных и проникновенных лирических стихотворений, ставшего народной песней «Көзімнің қарасы». Душевное исполнение вызвало теплый отклик у присутствующих и позволило всем вновь прикоснуться к духовному наследию выдающегося мыслителя.

Также полицейские прочитали его известное стихотворение «Жігіттер, ойын – арзан, күлкі – қымбат», напомнив общественности о вечных ценностях, которым учит поэт.

Абай Кунанбаев по-прежнему остается символом казахской культуры. Его поэзия и музыка продолжают вдохновлять поколения, а произведения, созданные более века назад, не теряют своей актуальности и силы воздействия.

Таким образом, сотрудники полиции не только выразили уважение к великому соотечественнику, но и внесли вклад в сохранение и популяризацию национального культурного наследия.

К слову, Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года.