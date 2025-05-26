Импрессионизм Мангышлака: в Атырау представили работы Марата Тоттеева

В галерее BATTI KAMI у ворот Ретро-парка в Атырау открылась выставка известного казахстанского художника Марата Тоттеева. Алматинский живописец, работающий в жанре импрессионизма, представил публике свою новую коллекцию, посвящённую уникальной природе и истории Мангистауской области, сообщает Lada.kz по информации Azh.kz.

фото Azh.kz.

В экспозиции узнаваемые и вместе с тем по-новому прочувствованные образы Западного Казахстана: величественная Шеркала, живописные плато Бозжыра, древние святилища Шакпак-Ата, а также загадочные скалы Сандык-Тас. Каждый пейзаж не просто художественное изображение, а визуальное переосмысление связи человека с его землёй.

Мангышлак — это не просто ландшафты. Это дух. Один из центральных экспонатов — полотно, изображающее дом купца Захара Дубского, спасавшего людей от голода в начале XX века. Здание, сохранившееся в Форт-Шевченко, теперь запечатлено и в живописи, — отметил художник, продолжая работу прямо в галерейном зале.

Марат Тоттеев родился в 1964 году в Алматы, окончил Алма-Атинское художественное училище имени Гоголя. Участник международных выставок, в том числе во Франции, Турции и Китае. Его этнографические пейзажи посвящены разным уголкам страны от Восточного Казахстана до Актюбинской степи. В последние годы он активно работает над серией «Лики Мангистау», в которой совмещает эстетику импрессионизма с историко-культурным наследием региона.

Выставка продлится до конца месяца и уже вызвала большой интерес среди жителей и гостей Атырау.