Слова от сердца: в Актау вышел сборник стихов журналиста Lada.kz Гульмиры Садыровой

Тиражом в 300 экземпляров в Актау вышла поэтическая книга под названием «Всем, кого любила и люблю...». Автор сборника — известная журналист и поэт Гульмира Садырова. Издание объединило ранние произведения автора, наполненные искренней лирикой о любви, преданности, радости встреч и горечи расставаний, передает Lada.kz .

Фото Гульмиры Садыровой.

В своей книге Гульмира Садырова делится переживаниями человеческой души, в поэтической форме передавая самые сокровенные чувства, отражая богатство внутреннего мира.

Родилась и выросла в казахском ауле под Астраханью, Гульмира Садырова с детства знала только казахский язык. Но жизнь сложилась так, что ей с семьей пришлось переехать в большой город Шевченко. По семейным обстоятельствам она начала активно учить и осваивать русский язык.

Увлечение поэзией пришло к Гульмире ещё в школьные годы, тогда она начала писать свои первые стихи на русском языке.

К счастью, самые первые пробы пера не сохранились, но в этот небольшой сборник вошли некоторые ранние работы. Делюсь ими с вами, мои дорогие читатели, лишь прося сделать небольшую скидку на юношеский максимализм. В моём багаже нет диплома литературного института, журфака или филфака, я выпускница института культуры Центрального Черноземья. В школьные годы мои рубашки украшали лишь октябрятские, пионерские и комсомольские значки, зато не было тяжести академических званий. В зрелом возрасте от этих «наград» остался только значок члена Союза журналистов РК — и тот достался мне, можно сказать, по случаю, - рассказала Гульмира Садырова.

Автор раскрыла, почему её дебютный сборник получил название «Всем, кого любила и люблю...».

Да просто потому, что, сколько себя помню, я все время испытывала это прекрасное чувство - к маме, папе, всему, что меня окружало в детстве, юности, ну, и далее, по возрастающей. Перечитывая свои ранние стихи, все время натыкалась на желание отбросить их в сторону, не включать в этот сборник. Какими-то наивными они кажутся мне сейчас, когда я уже далеко не в том нежном возрасте. Но, с другой стороны – это были мои переживания, отказавшись от которых, я бы противоречила самой себе… Хронология здесь не сохранена умышленно, возможно, тот, кто прочтет стихи, увидит в них себя в разные годы жизни. Ведь мы можем быть юны и в старости, мудры в молодости и не совсем умны в зрелости… Словом, приглашаю вас в гости со словами «Всем, кого любила и люблю», - отметила журналист.

Гульмира Садырова призналась, что долго не решалась на публикацию, ей казалось, что её стихи недостаточно хороши для издания.

Но, в последние годы, а если быть точной - именно в последний год - что-то внутри изменилось. Наверное, с рождением внуков приходит переосмысление. Ты начинаешь задумываться о том, что хочешь оставить что-то после себя, какую-то память. Чтобы когда-нибудь дети и внуки взяли в руки эту книгу и вспомнили: у них была бабушка, которая жила, любила, переживала и оставила часть своей души на этих страницах, - заключила Гульмира Садырова.

На фото — внучка Гульмиры Садыровой, Айлана, с книгой бабушкиных стихов в руках.