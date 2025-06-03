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03.06.2025, 10:18

Праздник музыки, традиций и моды: в Актау пройдут яркие мероприятия 7 и 8 июня

Культура 0 2 545 Лиана Рязанцева

На площади амфитеатра 7 и 8 июня состоится национальный фестиваль «ULTTYQ FEST» под открытым небом. В рамках программы «Актау — культурная столица тюркского мира» горожан и гостей города ждет праздничный концерт с участием звёзд казахстанской эстрады, интерактивные игры и показы от домов моды города, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДК имени Абая.
 

Фото Ольги Ярославской
Фото Ольги Ярославской

Национальный фестиваль «ULTTYQ FEST» пройдет в Актау 7 и 8 июня на площади амфитеатра.

 7 июня

Мероприятия начнутся в 18:00 с выступления популярной этно-рок группы «Тулпар», которая порадует зрителей своим зажигательным звучанием и национальным колоритом.

С 19:00 запланирована насыщенная вечерняя программа:

  • Выступление группы «Alash band»;
  • Интерактивные игры со зрителями;
  • Розыгрыш подарков от спонсоров;
  • Казахские ретро-песни прошлых лет в исполнении этоногруппы «Шоғы»;
  • Fashion-блок — показы от домов моды города;
  • ⁠Выступление ярких звёзды Актау;
  • Концертная программа от молодых звезд «Gassyr & Qanat».

8 июня

 В 14:00 стартует второй день мероприятий:

  • Гости смогут принять участие в казахских национальных играх;
  • Пройдут выставка и ярмарка изделий ручной работы народно-прикладного искусства.

 С 16:00 — DJ-сет

  • За пультом — резидент Black Thai: DJ URAN.

 19:00 — Гала-концерт. Хэдлайнеры вечера: Ерболат Кудайберген и этно-группы «Алашұлы» и «Абырой».

Не пропустите главное событие этого лета в Актау! Музыка, мода, традиции и атмосфера настоящего праздника ждут всех горожан. Вход свободный,- сообщили в ДК имени Абая.

Напомним, фестиваль-открытие ТЮРКСОЙ в областном центре Мангистау стал одним из самых массовых мероприятий в истории города. На него собрались свыше 100 000 человек. 

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