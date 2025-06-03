Праздник музыки, традиций и моды: в Актау пройдут яркие мероприятия 7 и 8 июня

На площади амфитеатра 7 и 8 июня состоится национальный фестиваль «ULTTYQ FEST» под открытым небом. В рамках программы «Актау — культурная столица тюркского мира» горожан и гостей города ждет праздничный концерт с участием звёзд казахстанской эстрады, интерактивные игры и показы от домов моды города, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДК имени Абая.
Национальный фестиваль «ULTTYQ FEST» пройдет в Актау 7 и 8 июня на площади амфитеатра.
7 июня
Мероприятия начнутся в 18:00 с выступления популярной этно-рок группы «Тулпар», которая порадует зрителей своим зажигательным звучанием и национальным колоритом.
С 19:00 запланирована насыщенная вечерняя программа:
8 июня
В 14:00 стартует второй день мероприятий:
С 16:00 — DJ-сет
19:00 — Гала-концерт. Хэдлайнеры вечера: Ерболат Кудайберген и этно-группы «Алашұлы» и «Абырой».
Не пропустите главное событие этого лета в Актау! Музыка, мода, традиции и атмосфера настоящего праздника ждут всех горожан. Вход свободный,- сообщили в ДК имени Абая.
Напомним, фестиваль-открытие ТЮРКСОЙ в областном центре Мангистау стал одним из самых массовых мероприятий в истории города. На него собрались свыше 100 000 человек.
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