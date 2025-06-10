Юные красавицы из Актау завоевали Гран-при на международных конкурсах в Турции и Узбекистане

Сразу несколько призовых титулов привезли домой воспитанницы арт-студии «Колибри» с международных конкурсов, которые проходили в Турции и Узбекистане, передает Lada.kz .

Фото предоставили в арт-студии «Колибри»

Международный конкурс «Future Fashion Faces World 2025» проходил в Анталье с 1 по 7 июня и собрал представителей из разных стран мира. Казахстан представили четыре воспитанницы арт-студии «Колибри» культурно-досугового комплекса имени Абая.

Четыре воспитанницы арт-студии «Колибри» стали обладательницами нескольких призовых титулов.

Дария Бахтыбай завоевала главный приз — Гран-при конкурса «Supreme», а также получила титулы «Fashion Pose», «Fashion Look», «Photomodel» и «Winner».

Эвелина Мамедова стала обладательницей главного титула «Miss Asia», а также получила награду в номинации «Fashion Look».

Аружан Нагим удостоена главного титула «National Costume», а также получила звания «Miss Eurasia» и «Photomodel».

Арина Синица получила титул «Super Model of the Year 2025», подтвердив своё звание, а также стала обладательницей титула «Designers Ambassador» от бренда Ray-Mond.

В арт-студии «Колибри» также рассказали, что с 26 по 30 мая в Ташкенте (Узбекистан) юные красавицы из Актау достойно представили Казахстан на международном молодежном конкурсе «Alanga» и завоевали сразу несколько наград.

Асель Садыкова стала обладательницей Гран-при конкурса, Инкар Ыбраим завоевала бронзовую награду в номинации «Моделинг», а Анна Арестова получила золотую медаль в номинации «Шоу талантов».