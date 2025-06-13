В Сети опубликован клип «Ay Yola», снятый в Мангистау

Башкирское трио «Ay Yola» выпустило видеоклип на песню «Yola», снятый в живописных уголках Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Творческий коллектив анонсировал клип сегодня, 13 июня, на своих официальных страницах в Instagram, а также на платформе YouTube.

Yola (башк. йола) – это традиции, на которых держится свет. Эта композиция стала началом нашего пути – его отправной точкой и сердцем трио, - написала группа в анонсе к видео, уточнив, что съемки велись в трех странах.

В клипе можно заметить такие знаковые локации Мангистауской области, как долина шаров Айракты и урочище Бозжыра.

Видео уже набрало более 70 тысяч просмотров.

Напомним, ранее сообщалось, что в регион посетила башкирская этно-поп группа «Ay Yola» для съемок клипа.