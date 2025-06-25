СОБР, катера и MACHENSKII: на зрелищный концерт приглашают жителей Актау

Меропритие проводится под эгидой управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
На сцене амфитеатра завтра, 26 июня, состоится праздничный концерт «Здоровая жизнь – залог осознанного поколения». Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, профилактику вредных привычек и поддержку активных и сознательных граждан.
В программе вечера: концерт от артистов, показательные выступления СОБР и кинологов, катерное шоу, викторины, караоке и розыгрыши подарков. Хэдлайнером станет казахстанский исполнитель MACHENSKII.
Начало мероприятия: 20:00 часов.
Вход свободный.
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