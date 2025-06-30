18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.39
609.58
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.06.2025, 11:04

Юные артисты из Актау с победой вернулись с международного конкурса

Культура 0 1 043 Лиана Рязанцева

Сразу несколько призовых мест заняли воспитанники студии детского творчества «Радуга» на международном конкурсе «Harmony of Art’s», который прошёл в Баку, передает Lada.kz.

Фото предоставлено Ольгой Хныкиной
Фото предоставлено Ольгой Хныкиной

Международный конкурс «Harmony of Art’s» проходил с 26 по 30 июня в столице Азербайджана. В конкурсе приняли участие около 200 детей из Казахстана и Азербайджана. Казахстан представляли юные артисты из Астаны, Алматы и Актау.

Это был  фестиваль дружбы «Азербайджан–Казахстан», в рамках которого и прошёл международный конкурс. Воспитанники студии детского творчества «Радуга» достойно представили Актау на этом творческом событии. Конкурс включал несколько номинаций: хореография, вокал, инструментальный жанр и изобразительное искусство. Организаторы подготовили насыщенную экскурсионную программу, а выступления оценивало международное жюри из Азербайджана, Казахстана и Болгарии. Наши ребята вернулись домой не с пустыми руками, и это результат большой работы. Огромная благодарность педагогам за профессионализм и искреннюю заботу, а родителям за терпение, веру и постоянную поддержку. Мы гордимся каждым участником и продолжаем творить с вдохновением, — сказала Ольга Хныкина, руководитель студии детского творчества «Радуга».

Воспитанники студии «Радуга» достойно проявили себя в условиях серьёзной конкуренции, пробившись в финал и завоевав ряд первых мест.

Обладателями Гран-при стали Әділетқызы Жанерке и Ермұхан Айлин.

Первые места заняли: Амелия Альбертқызы, Диляра Мирманова, Айшамени Ашитова и Тоғжан Батихан.

Напомним, ранее сразу несколько призовых титулов привезли домой воспитанницы арт-студии «Колибри» с международных конкурсов, которые проходили в Турции и Узбекистане.

8
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…