Юные артисты из Актау с победой вернулись с международного конкурса

Сразу несколько призовых мест заняли воспитанники студии детского творчества «Радуга» на международном конкурсе «Harmony of Art’s», который прошёл в Баку, передает Lada.kz.

Фото предоставлено Ольгой Хныкиной

Международный конкурс «Harmony of Art’s» проходил с 26 по 30 июня в столице Азербайджана. В конкурсе приняли участие около 200 детей из Казахстана и Азербайджана. Казахстан представляли юные артисты из Астаны, Алматы и Актау.

Это был фестиваль дружбы «Азербайджан–Казахстан», в рамках которого и прошёл международный конкурс. Воспитанники студии детского творчества «Радуга» достойно представили Актау на этом творческом событии. Конкурс включал несколько номинаций: хореография, вокал, инструментальный жанр и изобразительное искусство. Организаторы подготовили насыщенную экскурсионную программу, а выступления оценивало международное жюри из Азербайджана, Казахстана и Болгарии. Наши ребята вернулись домой не с пустыми руками, и это результат большой работы. Огромная благодарность педагогам за профессионализм и искреннюю заботу, а родителям за терпение, веру и постоянную поддержку. Мы гордимся каждым участником и продолжаем творить с вдохновением, — сказала Ольга Хныкина, руководитель студии детского творчества «Радуга».

Воспитанники студии «Радуга» достойно проявили себя в условиях серьёзной конкуренции, пробившись в финал и завоевав ряд первых мест.

Обладателями Гран-при стали Әділетқызы Жанерке и Ермұхан Айлин.

Первые места заняли: Амелия Альбертқызы, Диляра Мирманова, Айшамени Ашитова и Тоғжан Батихан.

Напомним, ранее сразу несколько призовых титулов привезли домой воспитанницы арт-студии «Колибри» с международных конкурсов, которые проходили в Турции и Узбекистане.