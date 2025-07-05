В Актау пройдет концерт в честь Международного дня моряка

Праздничный концерт, приуроченный к Международному дню моряка и Дню работников морского и речного транспорта, состоится в Актау 6 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на КДК имени Абая.

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Жителей и гостей Актау приглашают на праздничный концерт, посвященный Международному дню моряка и Дню работников морского и речного транспорта.

В программе вечера: концерт с участием артистов КДК имени Абая, танцевальных коллективов «Ритм Girls», «Мұнара» и «Настроение», выступление этно-группы «Алатау серілері», певицы Гульнары Макиной, военного оркестра, а также группы «Томирис».

Концерт пройдет 6 июля на площади амфитеатра в 15 микрорайоне. Начало запланировано на 20:00 часов.

Напомним, ранее музыкант Батырхан Марданов сделал подарок морякам региона, исполнив кавер-композицию на саксофоне.