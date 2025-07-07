В Актау отпраздновали Национальный день домбры

Вечером 6 июля на площади амфитеатра в Актау прошёл праздничный концерт «Даламның үні – домбыра», посвящённый Национальному дню домбры - символу казахской музыкальной души и культуры, передает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций региона.

Фото: ЦОК Мангистауской области

На сцене выступили выпускники классов домбры, воспитанники студии «Інжу», а также творческие коллективы «Шабыт», «Жас қыран», «Өрлеу», «Бақыт» и учащиеся городских школ искусств. Зрители услышали как классические кюи, так и народные композиции в живом, искреннем исполнении.

Особую атмосферу празднику придали проникновенные слова заслуженного деятеля РК, кавалера орденов «Парасат» и «Барыс», известного кюйши Сержана Шакрата:

«Когда казах радуется — он берёт в руки домбру. Когда грустит — через домбру изливает душу. Её звучание — это голос нашего сердца, дух степи. Пусть этот день вдохновит нас беречь и передавать искусство предков новым поколениям!».

В финале все участники концерта объединились на сцене, чтобы исполнить знаменитый кюй «Адай» Курмангазы Сагырбайулы — музыкальный символ казахской земли и энергии. Торжество завершилось аплодисментами и общей атмосферой национальной гордости.