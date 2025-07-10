Мангистау в объективе «Euronews»: регион презентовали 400 миллионам зрителей

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Как передает региональный центр общественных коммуникаций, при поддержке управления туризма Мангистауской области на международном телеканале «Euronews» вышел специальный выпуск программы Modern Nomads, посвященный туристическому потенциалу региона. Проект нацелен на продвижение области как одного из ключевых направлений для путешествий в Центральной Азии.

Euronews – один из крупнейших международных новостных телеканалов, вещающий на 19 языках в более чем 160 странах и охватывающий свыше 400 миллионов домов по всему миру.

Уточняется, что сегодня Мангистау – стратегический центр нефтегазовой отрасли, ключевой узел Транскаспийского международного транспортного маршрута и один из главных туристических направлений Казахстана.

Специальный выпуск раскрывает Мангистау как регион контрастов, где промышленный потенциал соседствует с уникальными природными ландшафтами и культурными памятниками, - говорится в соообщении.

Проект «Euronews» демонстрирует, как область становится новым туристическим брендом Казахстана и ключевым регионом на карте Центральной Азии.

Напомним, ранее Мангистау вошел в ТОП-6 регионов по туристической посещаемости.