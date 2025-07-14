Спектакль Мангистауского театра кукол получил диплом на «Славянском базаре» в Беларуси

С 10 по 14 июля в Беларуси проходит XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Казахстан на беларусской земле представляет Мангистауский областной театр кукол. Спектакль «Земля предков» получил диплом конкурса «Кукольный квартал». Об этом Lada.kz рассказала директор учреждения Фарида Атакеева.

Диплом фестиваля у мангистауского театра. Фото предоставила Ф.Атакеева

«Кукольный квартал» – фестиваль в фестивале, еще одна добрая традиция «Славянского базара в Витебске». Как сообщается на сайте «Беларусь сегодня», в нынешнем году мероприятие проходит уже 11-й раз. Кукольники из Казахстана впервые на « васильковом фестивале».

Отбор претендентов на участие в «Славянском базаре» прошел на Московском фестивале в прошлом году. В их числе и наш театр. Мы год готовились к участию в «Кукольном квартале», два дня с пересадками добирались до Витебска. Но это того стоило! Выступление на таких объединяющих площадках крайне важно для творческих коллективов, дает стимул для развития, всегда можно почерпнуть что-то новое, интересное у коллег из других стран, чтобы совершенствоваться и не отставать от времени. Здесь мы встретили давних друзей, с которыми пересекались на других форумах. На фестиваль мы привезли одну из лучших постановок нашего театра «Земля предков» режиссера Надежды Насыровой, и получили диплом в номинации «За сохранение традиций». На спектакле был аншлаг, можно сказать, что зрители – взрослые и дети, вошли в некий транс от действий шамана, которого играл Ержан Бигашев. Большую заинтересованность беларусы проявляют к казахской культуре, традициям и обрядам, об этом мы узнали, когда нас пригласило местное телевидение, это радует, - рассказала Фарида Атакеева.

Как отмечают беларусские СМИ, первыми разошлись билеты на спектакли новых участников – «Изергиль» Нижегородского государственного академического театра кукол и «Земля предков» Мангистауского областного театра кукол.

Напомним, отбор претендентов на участие в мероприятии прошел на Московском фестивале в прошлом году. В их числе оказался и мангистауский театр.