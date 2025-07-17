Икра без правил: в Актау снимают криминальный сериал

Создатели обещают, что сериал «Қара бекіре» (Черная икра) перевернет представления о нашем кинематографе, передает Lada.kz со ссылкой на kazpravda.kz .

Кадр из фильма. Фото: Instagram-аккаунт damir_amangeldin

В картине поднимаются проблемы института семьи, показаны экологические проблемы региона, браконьерства и рецидивной преступности на фоне экологического бедствия, в котором виноваты сами люди. Суровые морские просторы и индустриальный колорит Актау станут ареной остросюжетной истории, где социальные и экологические вызовы Прикаспийского региона выходят на первый план.

…Нурбол, освобождённый после десяти лет из заключения, возвращается в 2012 году в родной Актау и сталкивается с пугающей правдой: его младший брат Азат втянут в банду браконьеров, промышляющих чёрной икрой. Чтобы спасти брата, Нурболу вновь придётся погрузиться в криминальный мир, где человек противостоит не только свои слабостям, но и природной стихии, израненной бесконтрольным выловом и химическими сбросами.

Фото: Instagram-аккаунт damir_amangeldin

Такова краткая фабула фильма, в создании которого задействованы как опытные профессионалы, так и начинающие участники съемочного процесса.

В актерском составе заявлены Болат Узаков, Сырым Кашкабаев, Дамир Амангельдин, Акжол Примбетов, Алмагуль Сагындык, а также зритель увидит и новые лица.

За режиссуру отвечает Берик Жаханов, а одним из генеральных продюсеров выступила Анар Жунусова.

«Это не просто сериал — это крик души. Мы рассказываем о настоящих людях, настоящем Каспии и настоящей боли. Море в этой истории - не фон, а живой персонаж. И нам важно, чтобы Казахстан увидел себя в этих героя», - рассказала Анара Жунусова.

Большим вызовом для съемочной команды стали сцены в открытом море.

«Мы бесконечно признательны жителям Актау и Мангистауской области за их тёплый приём и помощь. Их открытость и участие позволили нам отснять сложнейшие водные сцены. Особенно хочется отметить Каспийское море. За всё время работы ни один съёмочный день не был сорван погодой. Такое спокойствие и благосклонность природы - редкая удача, которую мы воспринимаем как добрый знак», - делится продюсер проекта Анна Чакиртовa.

Съёмки ведутся с использованием подводной камеры, естественного освещения в открытом море, и всех необходимых мер предосторожности, позволяющих актёрам работать в экстремальных условиях.