В Актау пройдет международный фестиваль короткометражных анимационных фильмов

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Международный фестиваль короткометражных анимационных фильмов «Үркер» будет проходить в рамках проекта «Актау — культурная столица Тюркского мира». В эти же дни запланирована международная научно-теоретическая конференция, посвященная творчеству учёного, исследовавшего тюркскую мифологию, - Серикбола Кондыбая, передает Lada.kz .

Афиша мероприятия

С 10:00 до 13:00 часов с 5 по 7 августа в зале №2 торгового центра «Актау» будет демонстрироваться панорама лучших мультфильмов тюркоязычных стран для детей.

С 15:00 до 18:00 с 6 августа в зале №2 торгового центра «Актау» пройдёт конкурс короткометражных анимационных фильмов.

Как сообщает пресс-служба управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, церемония закрытия международного фестиваля короткометражных анимационных фильмов состоится 7 августа в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина.

Международная научно-теоретическая конференция, посвящённая творчеству исследователя тюркской мифологии Серикбола Кондыбая, начнётся в 10:00 часов в Доме дружбы.

Вход свободный.