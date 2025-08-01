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01.08.2025, 14:53

В Мангистау пройдет молодежный фестиваль

Культура 0 2 986 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области пройдет десятидневный фестиваль «Aktau youth fest», посвященный Международному дню молодежи. Мероприятие организует управление по вопросам региональной молодежной политики, сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций главный специалист управления Наурызгуль Тажедин, передает Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Наурызгуль Тажедин рассказала, что в рамках фестиваля со 2 по 12 августа пройдут различные мероприятия культурной, познавательной, спортивной и интеллектуальной направленности.

Так, 2 августа состоится республиканский турнир «Caspian quiz cup», также в этот день намечен турнир по мини-футболу среди волонтеров области. На следующий день, 3 августа, пройдет областной дебатный турнир «Caspian cup». А 4 августа запланирован семинар-тренинг для молодежи «Медиа сауаттылық». В рамках проекта «Кедергісіз Маңғыстау» 6 августа будут организованы мастер-классы для молодежи с особыми потребностями.

С её слов, интересными будут и следующие дни фестиваля. Так, 7 августа в спортивном комплексе «Жас Канат» состоятся соревнования по стрельбе из лука, 8 августа пройдет тимбилдинг вместе с молодежью «Жастармен бірге», 9 августа в спортивном комплексе «Халық арена» ожидаются спортивные соревнования для молодежи с особыми потребностями.

Не менее насыщенными будут завершающие дни фестиваля. Так, 10 августа на берегу моря состоится вечер поэзии «Абай әлемі», а 11 августа в Доме дружбы запланирована мотивационная встреча с участием молодежи и известных в области людей. 12 августа на площади у амфитеатра в 15 микрорайоне Актау состоится мероприятие «Жастармен бiрге».

В частности, пройдут спортивные соревнования для сторонников здорового образа жизни, книжная ярмарка известных типографий и издателей страны, есть возможность прямой встречи с известными авторами, творческие мастер-классы для молодежи, выставка автомобилей исторического значения, танцевальные соревнования «Breakdance». В программе также специальная развлекательная зона для малышей, бесплатное караоке для горожан и ещё пройдет ярмарка, где будут представлены творения молодых мастеров и ремесленников, - добавила Наурызгуль Тажедин.

Напомним, с 5 по 8 августа в Актау будет проходить фестиваль короткометражных анимационных фильмов «Үркер».

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