«Море споет колыбельную»: писательница из Актау представит новую книгу

Қазақ тіліне аудару

В Актау состоится встреча с казахстанской писательницей, прозаиком и драматургом Нурайной Сатпаевой. В ходе мероприятия будет представлена ее новая книга «Море споет колыбельную», сообщает Lada.kz .

Фото предоставила Нурайна Сатпаева

Уроженка Актау Нурайна Сатпаева, уже много лет живущая в Алматы, возвращается в родной город, чтобы поделиться с читателями историей, вдохновленной событиями недавнего прошлого. Сюжет книги «Море споет колыбельную» разворачивается в январе 2022 года. Молодая девушка по имени Дара готовится стать матерью, когда в стране вспыхивают массовые беспорядки. Ее жених исчезает, а брат выходит на митинг в Актау. Сквозь страницы книги слышен шум Каспия и внутренний голос поколения – живой, острый и неравнодушный.

С волнением жду встречи с городом своего детства, с Каспием и моими дорогими читателями, - призналась Нурайна Сатпаева.

Книга вышла при поддержке издательства Meloman Publishing тиражом в 1000 экземпляров.

Презентация состоится в четверг, 7 августа, в 19:00 часов, в торгово-развлекательном центре «Saya Park», в книжном магазине «Marwin».

Вход на мероприятие – свободный.

Напомним, в 2022 году писательница выпустила детскую книгу о дружбе с краснокнижными.