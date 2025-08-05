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05.08.2025, 09:59

«Море споет колыбельную»: писательница из Актау представит новую книгу

Культура 0 623 Сергей Кораблев

В Актау состоится встреча с казахстанской писательницей, прозаиком и драматургом Нурайной Сатпаевой. В ходе мероприятия будет представлена ее новая книга «Море споет колыбельную», сообщает Lada.kz.

Фото предоставила Нурайна Сатпаева
Фото предоставила Нурайна Сатпаева

Уроженка Актау Нурайна Сатпаева, уже много лет живущая в Алматы, возвращается в родной город, чтобы поделиться с читателями историей, вдохновленной событиями недавнего прошлого. Сюжет книги «Море споет колыбельную» разворачивается в январе 2022 года. Молодая девушка по имени Дара готовится стать матерью, когда в стране вспыхивают массовые беспорядки. Ее жених исчезает, а брат выходит на митинг в Актау. Сквозь страницы книги слышен шум Каспия и внутренний голос поколения живой, острый и неравнодушный.

С волнением жду встречи с городом своего детства, с Каспием и моими дорогими читателями, - призналась Нурайна Сатпаева.

Книга вышла при поддержке издательства Meloman Publishing тиражом в 1000 экземпляров. 

Презентация состоится в четверг, 7 августа, в 19:00 часов, в торгово-развлекательном центре «Saya Park», в книжном магазине «Marwin».

Вход на мероприятие  свободный.

Напомним, в 2022 году писательница выпустила детскую книгу о дружбе с краснокнижными.

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