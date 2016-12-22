Коллектив из Бейнеу завоевал гран-при на областном конкурсе оркестров народных инструментов

На сцене оркестр под управлением Жанар Кобегеновой. Фото автора

В составе оркестра из Бейнеу, созданного в 1980 году, — молодые музыканты. Их художественным руководителем и дирижером является Жанар Кобегенова.



Жанар Кобегенова - единственная женщина в Мангистау, руководящая таким коллективом.



- Поскольку мы — молодой ансамбль, с большим волнением вышли на сцену. Но постарались показать то, чему научились. Честно говоря, присуждение нам главной премии стало полной неожиданностью для нас. Это большая честь и ответственность для наших музыкантов, как и само выступление на конкурсе памяти Избасара Шыртанова, - сказала Жанар Кобегенова.



Первое место жюри присудило оркестру из Мангистауского района, руководит которым Амангельды Адыров.



На втором месте — коллектив музыкантов КДК им.Абая во главе с дирижером и художественным руководителем Жаксылыком Нургоджаевым.



Третья премия досталась народному оркестру из Мунайлинского района, дирижер и художественный руководитель Серик Изимбергенов.



По словам руководства управления культуры области, конкурс станет традиционным.



На сегодняшний день в Мангистауской области работают семь оркестров казахских народных инструментов.