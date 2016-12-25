В Актау открылась выставка «Свидание под фонарем»

- Фонари - часть архитектуры, и несут они символичный характер - источник света. А картинам они придают таинственное и романтическое настроение. Конечно, у нас не Санкт-Петербург, но все-таки фонарей много, и они разной формы, - поделилась Юлия Гладилина.

- В наших работах много эксперимента и смешанной техники. Чтобы передать фактуру, игру света и тени, мы использовали разные материалы, даже ткань. В экспозиции есть картины, написанные на газетных и журнальных листах. Сама выставка приурочена к Новому году. Это большой праздник для детей и взрослых. Люди верят в волшебство, находятся в ожидании сказки. Это своего рода подарок. Надеемся, каждый зритель унес с собой частичку теплого и волшебного чувства, - рассказала Инна Ермакова.

- Для того, чтобы разнообразить мероприятие, мы пригласили 10 мастериц «Handmade», которые представили изделия ручной работы. Ручная работа нам близка - это тоже творчество. От себя мне хочется пожелать нашим гостям и зрителям побольше радостных эмоций и впечатлений, как в детстве, когда мы ждали волшебный Новый год и верили в Деда Мороза и чудо, - пожелали художницы.

- Я жила в России и работала на швейной фабрике. Там было столько лоскутков, что грех было не заняться рукоделием. А когда переехала в Актау, начала покупать журналы, нитки, и вот уже 11 лет я увлекаюсь амигуруми (вязание игрушек крючком). На маленькие поделки у меня уходит, максимум, два часа, а на большие трачу около трех недель. Это для меня и увлечение, и заработок. Когда работа сделана с душой — люди чувствуют это сразу, - рассказала Наталья Кузнецова, одна из мастериц.

Назад Вперед





















































































































Более 60 работ представили местные художницы Юлия Гладилина и Инна Ермакова. На выставке собраны картины, которым девушки посвятили целый год.Главная экспозиция, которая посвящена теме фонарей, расположилась в первом зале и насчитывает около 20 работ. Два других зала занимают картины другой тематики, их более 40.Любимое произведение Инны Ермаковой — картина «Ночной Актау» в технике граттаж. Эта техника отличается контрастом цветных линий на черном фоне. Здесь Инна постаралась передать эффект свечения.Любимая работа Юлии Гладилиной — «Ворота в Хоббитанию». Она выполнена в технике зентангл — это способ создания графических изображений с помощью повторяющихся орнаментов. Рисунок наносится гелевой ручкой. Рисование Юлия сравнивает с медитацией.