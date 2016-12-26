В Актау прошел конкурс исполнителей песен местных авторов и композиторов

Победители конкурса. Фото организаторов конкурса

Участники конкурса исполнили песни местных авторов - Жалгаса Кенесова, Шамшадина Сабытаева, Комека Ыбраева, Амана Жангирова, Марата Ордабаева и Асылбека Курманова.



Первое место присудили учителю бейнеуской школы искусств имени Кулшара - Гульбану Борибаевой. На втором месте – Толесин Ибашов, музыкальный руководитель детского сада №25 «Толагай» из Жанаозена. Третье место поделили учитель казахского языка и литературы мангистауской школы №2 Айбану Ахметдуллаева и учитель школы №5 из Каракиянского района Улжан Конысбаева.



Среди дуэтов главный приз получили Гульбану Борибаева и Каракоз Мерешова - учителя школы искусств имени Кулшара из Бейнеуского района.



Первое место жюри отдало педагогам школы искусств имени Абыла Таракулы - Елдосу Сеилову и Нурлану Кожантаеву из Актау.



Второе место присудили учителям школы №21 Бакытнур Сельбаевой и Аймекен Даулбаевой из Мангистауского района. Третье место поделили дуэт «Аяжан» каракиянской детской школы искусств и дуэт Акпанар Туметовой и Бейбита Кабисатова, учителей школы-лицея из Акшукура.



Организаторами конкурса выступил областной профсоюз работников образования и научно-методический центр управления культуры области.