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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:40

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В Актау прошел конкурс исполнителей песен местных авторов и композиторов

В конкурсе, который прошел в минувшие выходные, приняли участие представители организаций образования Актау, Жанаозена и районов – дуэты и солисты. Главный приз среди сольных исполнителей завоевала Назира Туржанова, учитель музыки школы №8 из Актау.

Победители конкурса. Фото организаторов конкурса
Участники конкурса исполнили песни местных авторов - Жалгаса Кенесова, Шамшадина Сабытаева, Комека Ыбраева, Амана Жангирова, Марата Ордабаева и Асылбека Курманова.

Первое место присудили учителю бейнеуской школы искусств имени Кулшара - Гульбану Борибаевой. На втором месте – Толесин Ибашов, музыкальный руководитель детского сада №25 «Толагай» из Жанаозена. Третье место поделили учитель казахского языка и литературы мангистауской школы №2 Айбану Ахметдуллаева и учитель школы №5 из Каракиянского района Улжан Конысбаева.

Среди дуэтов главный приз получили Гульбану Борибаева и Каракоз Мерешова - учителя школы искусств имени Кулшара из Бейнеуского района.

Первое место жюри отдало педагогам школы искусств имени Абыла Таракулы - Елдосу Сеилову и Нурлану Кожантаеву из Актау.

Второе место присудили учителям школы №21 Бакытнур Сельбаевой и Аймекен Даулбаевой из Мангистауского района. Третье место поделили дуэт «Аяжан» каракиянской детской школы искусств и дуэт Акпанар Туметовой и Бейбита Кабисатова, учителей школы-лицея из Акшукура.

Организаторами конкурса выступил областной профсоюз работников образования и научно-методический центр управления культуры области.


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