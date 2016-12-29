В Мангистау разработали проект строительства охранных зон вокруг 22 некрополей

Некрополь Бегеш. Фото предоставлено заповедником
- Наличие утвержденных охранных зон наложит вето и на современные захоронения на территории некрополей, - сказал Марат Утесинов, заместитель директора государственного историко-культурного заповедника.
Среди памятников истории и культуры - некрополь республиканского значения Кызылсу. Он находится в 21 километре на север от села Сенек. На некрополе имеется 113 надгробных памятников, состоящих на государственном учёте.
- В основном, здесь представлены саганатамы, ограды из необработанных камней. Малые формы представлены койтасами, кулпытасами, бестасами с богатой орнаментацией. Есть один купольный мавзолей, выполненный в лучших традициях строительного искусства XIX века. Совершенство форм и гармоничность пропорции позволяют отнести его к одним из лучших сооружений Мангистау. Одним из интересных на некрополе является недостроенная мечеть, - рассказал Марат Утесинов.
В список памятников, вошедших в проект строительства охранных зон 2017 года, вошли также некрополь Бегеш, датируемый XII-XV веками, Уали X-XIX веков и еще 19 объектов.
На сегодняшний день в Мангистау уже построены 16 охранных зон. Всего на территории области зарегистрировано 449 памятников истории и культуры. Как сказал Марат Утесинов, проекты охранных зон будут разрабатываться ежегодно для постепенного охвата всех некрополей.
Ранее в управлении культуры Мангистауской области отметили, что жители Мангистау продолжают хоронить родственников в святых местах.
Среди памятников истории и культуры - некрополь республиканского значения Кызылсу. Он находится в 21 километре на север от села Сенек. На некрополе имеется 113 надгробных памятников, состоящих на государственном учёте.
- В основном, здесь представлены саганатамы, ограды из необработанных камней. Малые формы представлены койтасами, кулпытасами, бестасами с богатой орнаментацией. Есть один купольный мавзолей, выполненный в лучших традициях строительного искусства XIX века. Совершенство форм и гармоничность пропорции позволяют отнести его к одним из лучших сооружений Мангистау. Одним из интересных на некрополе является недостроенная мечеть, - рассказал Марат Утесинов.
В список памятников, вошедших в проект строительства охранных зон 2017 года, вошли также некрополь Бегеш, датируемый XII-XV веками, Уали X-XIX веков и еще 19 объектов.
На сегодняшний день в Мангистау уже построены 16 охранных зон. Всего на территории области зарегистрировано 449 памятников истории и культуры. Как сказал Марат Утесинов, проекты охранных зон будут разрабатываться ежегодно для постепенного охвата всех некрополей.
Ранее в управлении культуры Мангистауской области отметили, что жители Мангистау продолжают хоронить родственников в святых местах.