В Актау пройдет премьера спектакля «Алиханның аманаты»

- За 14 лет работы театра молодые актеры, выпускники театральных вузов, выросли в профессиональном плане. У каждого из них свое устоявшееся мировоззрение, своя гражданская позиция. Их, как патриотов родины, волнует судьба и история нашего народа, след в которой оставили основатели и члены движения «Алаш». Поэтому мы пришли к единому мнению, что нам нужен такой спектакль. Что философия алашординцев близка нам и понятна - это служение своему народу ценой своей жизни

- Трудно до сих пор, не могу с уверенностью сказать, что в полной мере донесу образ Алихана Бокейханова. Оценку даст зритель после премьеры - кто-то примет, кто-то нет. Как заметила Гульсина Бахытжановна, сыграть его невозможно. Но я прилагаю все свои возможности, чтобы передать зрителю внутренний мир моего героя, его переживания и состояние души

В 2016 году под эгидой ЮНЕСКО праздновалось 150-летие Алихана Бокейханулы, одного из выдающихся общественных и государственных деятелей в истории Казахстана и тюркского мира – основателя и лидера национально-освободительного движения «Алаш». Алихан Букейханов посвятил всю жизнь делу освобождения и развития казахского народа. Он обосновал идею необходимости возрождения национальной государственности, обозначил пути и способы достижения этой цели, став во главе казахского национально-освободительного движения «Алаш», главной целью которого являлось создание независимого Казахского государства. В 2017 году отмечается 100-летие основания движения.

Репетиции начались еще осенью. В спектакле, как рассказала Гульсина Миргалиева, занята вся мужская часть труппы. Два состава актеров готовят на главные роли. Роль главного героя - Алихана Бокейханова - играют Медгат Умиралиев и Айбек Иманкулов. Ахмета Байтурсынова, ученого, государственного деятеля - Кенжебек Башаров и Айдос Тастаев, поэта Мыржакыпа Дулатова сыграют Дияс Мырзахмет и Абзал Ратбек., - поделилась Гульсина Миргалиева.Медгат Умиралиев говорит, что работу над ролью не назовешь легкой., - отметил Медгат Умиралиев.Для справки: