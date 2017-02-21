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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 144

В Актау пройдет премьера спектакля «Алиханның аманаты»

Спектакль по пьесе молодого драматурга Нартая Сауданбека посвящен памяти Алихана Бокейханова и 100-летию движения «Алаш». О подготовке к премьере рассказала Гульсина Миргалиева, главный режиссер Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н.Жантурина и режиссер-постановщик спектакля.

Айдос Иманкулов репетирует роль Алихана Бокейханова. Фото автора
Репетиции начались еще осенью. В спектакле, как рассказала Гульсина Миргалиева, занята вся мужская часть труппы. Два состава актеров готовят на главные роли. Роль главного героя - Алихана Бокейханова - играют Медгат Умиралиев и Айбек Иманкулов. Ахмета Байтурсынова, ученого, государственного деятеля - Кенжебек Башаров и Айдос Тастаев, поэта Мыржакыпа Дулатова сыграют Дияс Мырзахмет и Абзал Ратбек.

- За 14 лет работы театра молодые актеры, выпускники театральных вузов, выросли в профессиональном плане. У каждого из них свое устоявшееся мировоззрение, своя гражданская позиция. Их, как патриотов родины, волнует судьба и история нашего народа, след в которой оставили основатели и члены движения «Алаш». Поэтому мы пришли к единому мнению, что нам нужен такой спектакль. Что философия алашординцев близка нам и понятна - это служение своему народу ценой своей жизни
, - поделилась Гульсина Миргалиева.

В Актау пройдет премьера спектакля «Алиханның аманаты»


Медгат Умиралиев говорит, что работу над ролью не назовешь легкой.

- Трудно до сих пор, не могу с уверенностью сказать, что в полной мере донесу образ Алихана Бокейханова. Оценку даст зритель после премьеры - кто-то примет, кто-то нет. Как заметила Гульсина Бахытжановна, сыграть его невозможно. Но я прилагаю все свои возможности, чтобы передать зрителю внутренний мир моего героя, его переживания и состояние души
, - отметил Медгат Умиралиев.

В Актау пройдет премьера спектакля «Алиханның аманаты»


Премьерные спектакли пройдут 22, 24 и 26 февраля в 19:00 в большом зале областного музыкально-драматического театра имени Н.Жантурина.

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