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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:22

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Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау

В молодежном центре «Арман» прошел детский праздник «Пробуждение доброты». Об особенностях конкурса рассказала Наталья Романова, член оргкомитета, руководитель ОО «ЦПР «Ковчег».

Детское восхищение
В Актау, по словам Натальи Романовой, зарождается волонтерское движение за гуманизацию среды под названием «Город без жестокости». Одно из первых мероприятий этого движения - детский праздник «Пробуждение доброты». Организаторы преследовали цель развития у детей и молодежи доброго, внимательного и ответственного отношения к «братьям нашим меньшим», воспитания любви ко всему живому, объединив всех общей идеей «Нет жестокости!».

Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


Сам конкурс назывался «Капельки доброты». Во всех номинациях участвовало около 400 детей. На суд зрителей были представлены более 600 работ в двух возрастных категориях.

Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


- Мы благодарны всем участникам: детям, родителям, преподавателям школ, кружков и студий. Кажется, нет такой школы или студии, которые не решились бы показать мастерство рисунка, фотографии и сочинения своих учеников. Рады, что такое большое количество людей хотя бы на время задумались о таких удивительных существах, как кошки. Какими только эпитетами не награждают их дети. Какие глубокие чувства вызывают у них кошачьи судьбы. Как сильны воспоминания и мечты о пушистом любимце. На конкурс поступили разные работы. Есть философские размышления, нравоучения. Есть просто крик души: «Мама прочтет и возьмет мне друга». Наши дети добры, чисты и прекрасны. Это мы, взрослые, своими сомнительными или равнодушными поступками учим детей жестокости и цинизму. А потом удивляемся и сваливаем вину на школу или общество, - отметила Наталья Романова.


Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


- Современные городские жители, к сожалению, мало что знают о животных. Более того, зачастую такая информация имеет негативный подтекст: собаки могут укусить, кошки заразят опасной болезнью, а живую лошадь некоторые дети и в глаза никогда не видели, - сетует Алена Сергеева, куратор «Кошкиного Дома».


Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


Самое большое воздействие на детские умы, по словам Натальи Романовой, конечно же, оказывает семья. Если ребенок видит уважительное отношение к животным, то и сам будет бережно относиться к ним, копируя действия родителей.

Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


- Непонимание животных может быть опасно для человека. Например, нередко, встретившись с бездомной собакой, люди начинают махать руками, кричать и убегать. Животное, воспринимая это как агрессию по отношению к себе, может начать защищаться и укусить потенциального обидчика, - говорит Ольга Бахтеева, волонтер фонда защиты животных «Актос».


Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


- Побольше таких мероприятий, как, к примеру, это, которое помогает раскрыть творческие способности детей, мотивировать их для дальнейшего развития. А также привлечь внимание к «братьям нашим меньшим», - сказала Инна Ермакова, преподаватель студии «Пристань».


Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


Зоозащитник, волонтер движения за гуманизацию среды Светлана Марабаева, предложила ввести в школьную программу уроки, связанные с защитой животных и социальной справедливости, гражданской ответственности.

Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


- Забота о животных развивает чувство сопереживания не только по отношению к животному миру, но и по отношению к другим людям. Надо, чтобы детские рисунки и сочинения увидели и прочли как можно больше взрослых, и задумались. Сделали добро, о котором просят их дети, - отметил Кирилл Осин, руководитель НПУ «Эко Мангистау».


Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


В программе были представлены: ярмарка «Котовасия», сюрпризы и игры с аниматорами, мастер-классы. Детская концертная программа прошла с участием танцевальных коллективов «Экзотика», «Калейдоскоп» и других.

Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


Состоялось награждение победителей и участников. Для призеров была организована экскурсия на конеферму.

Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау


На празднике был озвучен текст меморандума «Город доброты», в котором изложены взгляды морального и духовного развития каждого горожанина.



Фото Виктора Тищенко


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Более 600 работ были выставлены на детском празднике «Пробуждение доброты» в Актау


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