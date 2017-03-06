Более 600 детских работ были представлены на празднике «Пробуждение доброты» в Актау

- Мы благодарны всем участникам: детям, родителям, преподавателям школ, кружков и студий. Кажется, нет такой школы или студии, которые не решились бы показать мастерство рисунка, фотографии и сочинения своих учеников. Рады, что такое большое количество людей хотя бы на время задумались о таких удивительных существах, как кошки. Какими только эпитетами не награждают их дети. Какие глубокие чувства вызывают у них кошачьи судьбы. Как сильны воспоминания и мечты о пушистом любимце. На конкурс поступили разные работы. Есть философские размышления, нравоучения. Есть просто крик души: «Мама прочтет и возьмет мне друга». Наши дети добры, чисты и прекрасны. Это мы, взрослые, своими сомнительными или равнодушными поступками учим детей жестокости и цинизму. А потом удивляемся и сваливаем вину на школу или общество, - отметила Наталья Романова.

- Современные городские жители, к сожалению, мало что знают о животных. Более того, зачастую такая информация имеет негативный подтекст: собаки могут укусить, кошки заразят опасной болезнью, а живую лошадь некоторые дети и в глаза никогда не видели, - сетует Алена Сергеева, куратор «Кошкиного Дома».

- Непонимание животных может быть опасно для человека. Например, нередко, встретившись с бездомной собакой, люди начинают махать руками, кричать и убегать. Животное, воспринимая это как агрессию по отношению к себе, может начать защищаться и укусить потенциального обидчика, - говорит Ольга Бахтеева, волонтер фонда защиты животных «Актос».

- Побольше таких мероприятий, как, к примеру, это, которое помогает раскрыть творческие способности детей, мотивировать их для дальнейшего развития. А также привлечь внимание к «братьям нашим меньшим», - сказала Инна Ермакова, преподаватель студии «Пристань».

- Забота о животных развивает чувство сопереживания не только по отношению к животному миру, но и по отношению к другим людям. Надо, чтобы детские рисунки и сочинения увидели и прочли как можно больше взрослых, и задумались. Сделали добро, о котором просят их дети, - отметил Кирилл Осин, руководитель НПУ «Эко Мангистау».

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В Актау, по словам Натальи Романовой, зарождается волонтерское движение за гуманизацию среды под названием «Город без жестокости». Одно из первых мероприятий этого движения - детский праздник «Пробуждение доброты». Организаторы преследовали цель развития у детей и молодежи доброго, внимательного и ответственного отношения к «братьям нашим меньшим», воспитания любви ко всему живому, объединив всех общей идеей «Нет жестокости!».Сам конкурс назывался «Капельки доброты». Во всех номинациях участвовало около 400 детей. На суд зрителей были представлены более 600 работ в двух возрастных категориях.Самое большое воздействие на детские умы, по словам Натальи Романовой, конечно же, оказывает семья. Если ребенок видит уважительное отношение к животным, то и сам будет бережно относиться к ним, копируя действия родителей.Зоозащитник, волонтер движения за гуманизацию среды Светлана Марабаева, предложила ввести в школьную программу уроки, связанные с защитой животных и социальной справедливости, гражданской ответственности.В программе были представлены: ярмарка «Котовасия», сюрпризы и игры с аниматорами, мастер-классы. Детская концертная программа прошла с участием танцевальных коллективов «Экзотика», «Калейдоскоп» и других.Состоялось награждение победителей и участников. Для призеров была организована экскурсия на конеферму.На празднике был озвучен текст меморандума «Город доброты», в котором изложены взгляды морального и духовного развития каждого горожанина.