Арсен Даулетов и «Экспедиция +362» из Актау участвовали в республиканском конкурсе короткометражных фильмов

Заказ Автор: Арсена Даулетова и проекта «Экспедиция +362»

Главная фишка проекта дипмиссия США «Снять фильм за 48 часов» - создать короткометражку за двое суток, при этом участвовать в конкурсе может любой желающий.- Мы спонтанно решили поучаствовать, оставили заявку и в 10.00 утра 18 февраля получили задание от организаторов. В короткометражке обязательно должно было быть окно, лампочка, вещи, которые мы создаем, и фраза «Я не знал, что будущее будет таким». И самое главное - снять кино необходимо было за двое суток. Вместе с ребятами из «Экспедиции +362» и Арсеном Даулетовым мы принялись писать сценарий. Сидели над ним до пяти утра. У нас получился неплохой социальный ролик. Но потом мы решили, что все конкурсанты будут делать упор именно на социальную сферу и полностью переписали сценарий. У нас получился грустный короткометражный фильм «Заказ», я бы назвал его драмой, - рассказал Ерлан Джумаев, директор общественного объединения «Экспедиция +362».Всего заявки на конкурс прислали более 1200 команд независимых кинорежиссеров из Казахстана, США, Белоруссии, Украины, Турции, России, ОАЭ, Киргизии, Китая, Литвы и Индии. Но только 328 команд успели снять свои фильмы за сорок восемь часов. Из этого числа были отобраны сорок восемь лучших работ. Фильм «Заказ» занял в топе 36 место.- Цель конкурса - вдохновить молодых казахстанских кинорежиссеров создать собственный творческий контент и поделиться со всем миром. Мы были поражены, что так много казахстанцев со всего мира приняли участие в создании собственного фильма за два дня. Этот проект показывает всем нам, что Казахстан имеет огромный человеческий капитал для развития собственных творческих отраслей, - заявил генеральный консул США Марк Муди. - Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества с казахстанскими кинорежиссерами, художниками и медиа-специалистами, чтобы помочь казахстанцам рассказать свои истории миру.В состав жюри конкурса вошли: актер Ерболат Тогузаков, актриса Айсулу Азимбаева, режиссер Канат Бейсекеев, директор «AstanaFilmFund» Эрнар Курмашев, член ассоциации кинокритиков Казахстана Карим Кадырбаев, главный редактор Esquire.kz Гульнар Бажкенова и представитель генерального консульства США Бану Бурина.В итоге из «Топ 48» отобрали три лучшие, по мнению жюри, картины:Первое место и миллион тенге от KFC Kazakhstan получила картина «Шум» режиссера Ивана Абрамова из Алматы.За второе место, год обучения в школе режиссуры и монтажа Action School получила картина «Дело номер 96» режиссера Алана Талькенова, Алматы.Суперкамеру от TechnoDom за третье место получила картина «Жидкий камень» режиссера Алдияра Байракимова из Алматы.