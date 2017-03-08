Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»

Победительница конкурса в 2016 году Альмира Ахатова. Фото с сайта bnews.kz

Ақмаржан Жұман - Астана

Амина Мектепбаева - Алматы

Айбану Жексенғали - Атырауская область

Виктория Петрова - Павлодарская область

Айгерім Орынбекова - Карагандинская область

Зуxра Сайпи - Кызылординская область

Ақбаян Өмірқұлова - Южно-Казахстанская область (Шымкент)

Бегайым Жорабекова - Южно-Казахстанская область (Шымкент)

Гүлжанат Жұмажанова - Актюбинская область

Жұлдыз Орынбасарова - Жамбылская область

Мария Халбият - Алматинская область

Сәуле Әділбаева - Западно-Казахстанская область

Шырын Ақпар - Восточно-Казахстанская область

Нұргүл Асанова - Западно-Казахстанская область

Назерке Дауылбаева - Атырауская область

В ежегодном конкурсе «Қазақ Аруы» принимают участие 16 девушек, которые представляют регионы Казахстана и города Астана и Алматы.Мангистаускую область будет представлять студентка университета имени Сулеймана Демиреля Перизат Оралбайқызы. Девушка родом из Актау, но учится в Алматы.Когда будет проходить ежегодный республиканский конкурс красоты «Қазақ Аруы» - неизвестно. В 2016 году конкурс красоты проходил 16 марта в Астане. Тогда титул «Қазақ аруы-2016» завоевала Альмира Ахатова из Атырауской области.Согласно правилам кастинга, главные параметры для участниц - это красивая внешность, рост не менее 170 сантиметров, возраст от 16 до 22 лет, длинные волосы.В конкурсе, в первую очередь, оценивают знание казахского языка, культуры и традиций казахского народа. Важную роль играет внешность, а также способности, которыми обладают конкурсантки: умение петь, выступать на сцене, исполнение дефиле.