Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»

Фото из личной страницы Перизат ВК: vk.com/perrizat
В ежегодном конкурсе «Қазақ Аруы» принимают участие 16 девушек, которые представляют регионы Казахстана и города Астана и Алматы.
Мангистаускую область будет представлять студентка университета имени Сулеймана Демиреля Перизат Оралбайқызы. Девушка родом из Актау, но учится в Алматы.
Когда будет проходить ежегодный республиканский конкурс красоты «Қазақ Аруы» - неизвестно. В 2016 году конкурс красоты проходил 16 марта в Астане. Тогда титул «Қазақ аруы-2016» завоевала Альмира Ахатова из Атырауской области.
Согласно правилам кастинга, главные параметры для участниц - это красивая внешность, рост не менее 170 сантиметров, возраст от 16 до 22 лет, длинные волосы.
В конкурсе, в первую очередь, оценивают знание казахского языка, культуры и традиций казахского народа. Важную роль играет внешность, а также способности, которыми обладают конкурсантки: умение петь, выступать на сцене, исполнение дефиле.
Участницы конкурса «Қазақ аруы-2017»:
Мангистаускую область будет представлять студентка университета имени Сулеймана Демиреля Перизат Оралбайқызы. Девушка родом из Актау, но учится в Алматы.
Когда будет проходить ежегодный республиканский конкурс красоты «Қазақ Аруы» - неизвестно. В 2016 году конкурс красоты проходил 16 марта в Астане. Тогда титул «Қазақ аруы-2016» завоевала Альмира Ахатова из Атырауской области.
Победительница конкурса в 2016 году Альмира Ахатова. Фото с сайта bnews.kz
Согласно правилам кастинга, главные параметры для участниц - это красивая внешность, рост не менее 170 сантиметров, возраст от 16 до 22 лет, длинные волосы.
В конкурсе, в первую очередь, оценивают знание казахского языка, культуры и традиций казахского народа. Важную роль играет внешность, а также способности, которыми обладают конкурсантки: умение петь, выступать на сцене, исполнение дефиле.
Участницы конкурса «Қазақ аруы-2017»:
Ақмаржан Жұман - Астана
Амина Мектепбаева - Алматы
Айбану Жексенғали - Атырауская область
Виктория Петрова - Павлодарская область
Айгерім Орынбекова - Карагандинская область
Зуxра Сайпи - Кызылординская область
Ақбаян Өмірқұлова - Южно-Казахстанская область (Шымкент)
Бегайым Жорабекова - Южно-Казахстанская область (Шымкент)
Гүлжанат Жұмажанова - Актюбинская область
Жұлдыз Орынбасарова - Жамбылская область
Мария Халбият - Алматинская область
Сәуле Әділбаева - Западно-Казахстанская область
Шырын Ақпар - Восточно-Казахстанская область
Нұргүл Асанова - Западно-Казахстанская область
Назерке Дауылбаева - Атырауская область