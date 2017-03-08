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ЛАДА.kz » Культура

Опубликовано: Сегодня, 09:35

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Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»

Продюсер Баян Есентаева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии участниц конкурса «Қазақ Аруы». Среди тех, кто прошел кастинг и теперь будет представлять Мангистаускую область в республиканском конкурсе красоты - Перизат Оралбайқызы.

Фото из личной страницы Перизат ВК: vk.com/perrizat
В ежегодном конкурсе «Қазақ Аруы» принимают участие 16 девушек, которые представляют регионы Казахстана и города Астана и Алматы.

Мангистаускую область будет представлять студентка университета имени Сулеймана Демиреля Перизат Оралбайқызы. Девушка родом из Актау, но учится в Алматы.

Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Когда будет проходить ежегодный республиканский конкурс красоты «Қазақ Аруы» - неизвестно. В 2016 году конкурс красоты проходил 16 марта в Астане. Тогда титул «Қазақ аруы-2016» завоевала Альмира Ахатова из Атырауской области.

Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Победительница конкурса в 2016 году Альмира Ахатова. Фото с сайта bnews.kz


Согласно правилам кастинга, главные параметры для участниц - это красивая внешность, рост не менее 170 сантиметров, возраст от 16 до 22 лет, длинные волосы.

В конкурсе, в первую очередь, оценивают знание казахского языка, культуры и традиций казахского народа. Важную роль играет внешность, а также способности, которыми обладают конкурсантки: умение петь, выступать на сцене, исполнение дефиле.

Участницы конкурса «Қазақ аруы-2017»:

Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Ақмаржан Жұман - Астана


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Амина Мектепбаева - Алматы


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Айбану Жексенғали - Атырауская область


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Виктория Петрова - Павлодарская область


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Айгерім Орынбекова - Карагандинская область


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Зуxра Сайпи - Кызылординская область


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Ақбаян Өмірқұлова - Южно-Казахстанская область (Шымкент)


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Бегайым Жорабекова - Южно-Казахстанская область (Шымкент)


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Гүлжанат Жұмажанова - Актюбинская область


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Жұлдыз Орынбасарова - Жамбылская область


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Мария Халбият - Алматинская область


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Сәуле Әділбаева - Западно-Казахстанская область


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Шырын Ақпар - Восточно-Казахстанская область


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»


Нұргүл Асанова - Западно-Казахстанская область


Перизат Оралбайқызы из Актау выступит в конкурсе «Қазақ Аруы»



Назерке Дауылбаева - Атырауская область


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Комментарии ( 2 )

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  • ЕленаЕлена
 kk13 (Посетители) Сегодня, 10:44
Выборы решают не красота, а деньги!!! Или для области не победа а Участие,для галочки не пойму для чего тратяться бюджетные и так называемые спонсорские подачки?
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:25
Перизат қызымызға сәттілік dada Зұхра Сайпи ханымның суреті әдемі түсірілген екен. Қырынан түсірген жарасады. Және, Сәуле Әділбай-қызы да көрікті ... bravo
 
 

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