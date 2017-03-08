Сейчас на сайте
2613
объявлений
  • продам 3-комнатную квартиру за 21 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 45 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 15 999 999 тенге
  • сдам Бутики за 80 000 тенге
 

 
Среда, 08 Марта
+8...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.16 KZT
  • €1 = 332.81 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:22

Просмотров: 0

На набережной Актау установили скамейку для влюбленных

Скамейку для влюбленных на набережной Актау установил 22-летний предприниматель Ринат Бикмухаметов.

Влюбленная пара Райымбек и Жансая
«Скамью любви» установили на набережной Актау под аркой, где когда-то стояло уличное пианино. Это место очень популярно у молодоженов, а туристы любят фотографировать отсюда каспийские закаты, рассказывает Ринат Бикмухаметов.

Изначально романтическую скамейку Ринат хотел установить в парке «Акбота», но решил украсить именно набережную. Предприниматель надеется, что «Скамья любви» станет знаковым местом для всех влюбленных.

На изготовление скамейки, как отметил Ринат, ушел месяц. Молодой человек хотел подарить ее городу на День влюбленных - 14 февраля, но не успел и перенес установку на 7 марта, канун Международного женского дня.

На набережной Актау установили скамейку для влюбленных

Ринат Бикмухаметов со своим подарком влюбленным

- Актау все-таки молодой город, и новая достопримечательность будет кстати. Акимат поддержал и одобрил мою идею, которая родилась еще два года назад. Нужно украшать наш город. Если мы постоянно будем говорить, что все должно делать государство, и не будем вносить свою лепту, мы ничего не построим и не сделаем, - рассказал предприниматель.


Называется скамейка «Махаббат жүректе», что в переводе с казахского языка означает «Любовь в сердце».

На набережной Актау установили скамейку для влюбленных


Скамейка для влюбленных выполнена в стиле ар-деко методом художественной ковки. Длина ее составляет 1,8 метра. Как считает Ринат, третий здесь будет лишним.

Табличка перед скамейкой гласит: «Данная «Скамья для влюбленных» была подарена строительно-отделочной компанией «Stroim-Aktau», как символ любви и глубокого уважения к любящим сердцам».

Одними из первых на романтическую скамейку присели Райымбек и Жансая. Они приехали из Жанаозена. Встречается молодая пара около двух месяцев. Посидев рядышком, они надеются, что их союз станет крепче.

На набережной Актау установили скамейку для влюбленных


Напомним, в Актау в 2015 году в День всех влюбленных для жителей Актау уже установили скамейку для влюбленных. Городской арт-объект появился у торгового дома «Жiгер». Скамейка в виде большого сердца олицетворяет любовь и романтику.

На набережной Актау установили скамейку для влюбленных


Фото автора


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • тишка
  • ПетровичЪ.
 trump (Посетители) Сегодня, 10:31
Только шедевры, выполненные в железобетоне, смогут прожить хоть какое-то время. Всё остальное быстро найдет на набережной покой..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:19
ПетровичЪ.,
Да вот же ж... У нас мамбет-менталитет такой, что хоть пулемёты у таких объектов устанавливай dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 10:11
Цитата: Швейк
Если таких романтиков у нас будет побольше, то ещё есть шанс...

Ну дык и я за любой кипишь,кроме кладбища и нитроглицерина boyan вот только скамеечка в сравнении с пианино хрупкое изобретение и судьба его туманна,а с пианино уже известна. Ночные движняки на набережной в аккурат за моим балконом и по ночам влюблённых там нет зато есть озабоченные с отклонениями.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ПетровичЪ.
  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:58
Если таких романтиков у нас будет побольше, то ещё есть шанс... applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 08:33
Ринат бауырым жарайсың bravo
11-дегі жұптар орындығынан осы орындық ерекше боп тұр. Әдемі, әрі көрікті.
Міндетті түрде барып кету керек ...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика