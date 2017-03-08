На набережной Актау установили скамейку для влюбленных

Ринат Бикмухаметов со своим подарком влюбленным

- Актау все-таки молодой город, и новая достопримечательность будет кстати. Акимат поддержал и одобрил мою идею, которая родилась еще два года назад. Нужно украшать наш город. Если мы постоянно будем говорить, что все должно делать государство, и не будем вносить свою лепту, мы ничего не построим и не сделаем, - рассказал предприниматель.