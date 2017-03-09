Камерный ансамбль Мангистау впервые исполнит произведения Баха

Соло на скрипке Анар Жанбырбаевой. Фото предоставлено камерным ансамблеем

Любители классической музыки смогут послушать Бранденбургский концерт для скрипки, двух флейт и камерного оркестра, концерт для альта с камерным оркестром, соло альта, концерт для скрипки соло, концерт для двух скрипок и арию из кантаты Баха.



Солисты: Анар Жанбырбаева (скрипка), Сталина Исмаилова (флейта), Турсынгуль Мендигалиева (флейта), Жамила Кадирова (альт), Нейля Арзымбетова (скрипка), сопрано – Нурияш Оспанова и Шахаризада Сапарова.



Художественный руководитель Анар Жанбырбаева.



Концерт камерной музыки состоится в зале областной филармонии (5 мкр.) 11 марта в 19:00. Телефон кассы: 52-17-47.