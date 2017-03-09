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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:03

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Камерный ансамбль Мангистау впервые исполнит произведения Баха

Камерный ансамбль Мангистауской областной филармонии им.Мурата Оскинбаева впервые представит программу по произведениям Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучат четыре концерта и ария из кантаты композитора.

Соло на скрипке Анар Жанбырбаевой. Фото предоставлено камерным ансамблеем
Любители классической музыки смогут послушать Бранденбургский концерт для скрипки, двух флейт и камерного оркестра, концерт для альта с камерным оркестром, соло альта, концерт для скрипки соло, концерт для двух скрипок и арию из кантаты Баха.

Солисты: Анар Жанбырбаева (скрипка), Сталина Исмаилова (флейта), Турсынгуль Мендигалиева (флейта), Жамила Кадирова (альт), Нейля Арзымбетова (скрипка), сопрано – Нурияш Оспанова и Шахаризада Сапарова.

Художественный руководитель Анар Жанбырбаева.

Концерт камерной музыки состоится в зале областной филармонии (5 мкр.) 11 марта в 19:00. Телефон кассы: 52-17-47.


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