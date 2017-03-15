Мангистауский театр кукол подготовил к Наурызу Неделю сказок

Здание областного театра кукол. Фото автора из архива

Представления проходят в театре кукол, а также в школах и детских садах области.



- В интермедии «Здравствуй, Наурыз!» рассказывается о том, как бабушка привезла в аул внука. Бабушка показывает и рассказывает городскому мальчику, как в ауле правильно празднуют приход весны. Вместе с главными героями зрители попадают в весёлую атмосферу аула в Наурыз. Бабушка мечтает, чтобы ее внук стал настоящим джигитом. Но городскому мальчику не удаются ни джигитовка на коне, ни курес, поскольку лучше всего он, как все сегодняшние дети, играет в компьютерные игры. Зрители не остаются пассивными. Во время интермедии дети могут попробовать себя в соревнованиях «Орамал iлу», «Курес», «Асык ату», «Сундук бабушки», которые на сцене проходят между командами аула Кара су и Ак су, - рассказали в театре.



Эта интермедия, по словам актеров и режиссеров, дает возможность современным городским детям лучше узнать традиции и обычаи празднования Наурыза в Казахстане.



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