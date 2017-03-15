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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:04

Просмотров: 433

Мангистауский театр кукол подготовил к Наурызу Неделю сказок

Театр кукол Мангистауской области подготовил для детей праздничную программу «Здравствуй, Наурыз!». Первое представление малыши увидели 14 марта. Спектакли продлятся до 21 марта.

Здание областного театра кукол. Фото автора из архива
Представления проходят в театре кукол, а также в школах и детских садах области.

- В интермедии «Здравствуй, Наурыз!» рассказывается о том, как бабушка привезла в аул внука. Бабушка показывает и рассказывает городскому мальчику, как в ауле правильно празднуют приход весны. Вместе с главными героями зрители попадают в весёлую атмосферу аула в Наурыз. Бабушка мечтает, чтобы ее внук стал настоящим джигитом. Но городскому мальчику не удаются ни джигитовка на коне, ни курес, поскольку лучше всего он, как все сегодняшние дети, играет в компьютерные игры. Зрители не остаются пассивными. Во время интермедии дети могут попробовать себя в соревнованиях «Орамал iлу», «Курес», «Асык ату», «Сундук бабушки», которые на сцене проходят между командами аула Кара су и Ак су, - рассказали в театре.

Эта интермедия, по словам актеров и режиссеров, дает возможность современным городским детям лучше узнать традиции и обычаи празднования Наурыза в Казахстане.

Телефоны для справок: 51-75-95


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