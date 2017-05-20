Парад оркестров планируют провести в Актау 1 июня

Фото из архива Lada.kz
Главная цель парада, по сообщению организаторов, поддержка и развитие парадного, улично-фестивального шествия школьников и студентов. Мероприятие пройдет одновременно в каждом областном центре, городе республиканского значения и столице. Организаторами парада выступает Министерство науки и образования РК совместно с местными исполнительными органами.
- По центральным улицам и проспектам пройдут отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, чирлидеры, хоровые и танцевальные коллективы. В подготовку парада активно включились школьники, студенты, учителя школ, преподаватели колледжей и ВУЗов, - говорится в сообщении Министерства образования и науки РК.
Кто такие мажоретки?
Кто такие чирлидеры?
- По центральным улицам и проспектам пройдут отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, чирлидеры, хоровые и танцевальные коллективы. В подготовку парада активно включились школьники, студенты, учителя школ, преподаватели колледжей и ВУЗов, - говорится в сообщении Министерства образования и науки РК.
Кто такие мажоретки?
Кто такие чирлидеры?