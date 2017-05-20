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ЛАДА.kz » Культура

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:40

Просмотров: 662

Парад оркестров планируют провести в Актау 1 июня

В параде детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей примут участие 14 тысяч школьников Актау. Об этом сообщили в актауском городском отделе культуры и развития языков.

Фото из архива Lada.kz
Главная цель парада, по сообщению организаторов, поддержка и развитие парадного, улично-фестивального шествия школьников и студентов. Мероприятие пройдет одновременно в каждом областном центре, городе республиканского значения и столице. Организаторами парада выступает Министерство науки и образования РК совместно с местными исполнительными органами.

- По центральным улицам и проспектам пройдут отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, чирлидеры, хоровые и танцевальные коллективы. В подготовку парада активно включились школьники, студенты, учителя школ, преподаватели колледжей и ВУЗов, - говорится в сообщении Министерства образования и науки РК.

Кто такие мажоретки?

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Кто такие чирлидеры?

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