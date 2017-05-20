Парад оркестров планируют провести в Актау 1 июня

- Мажоретки (маржоретки) - это девушки в военной или подобной форме, участницы парадов.



- Чирлидеры - это группа поддержки, в основном, на спортивных мероприятиях.



Главная цель парада, по сообщению организаторов, поддержка и развитие парадного, улично-фестивального шествия школьников и студентов. Мероприятие пройдет одновременно в каждом областном центре, городе республиканского значения и столице. Организаторами парада выступает Министерство науки и образования РК совместно с местными исполнительными органами.- По центральным улицам и проспектам пройдут отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, чирлидеры, хоровые и танцевальные коллективы. В подготовку парада активно включились школьники, студенты, учителя школ, преподаватели колледжей и ВУЗов, - говорится в сообщении Министерства образования и науки РК.