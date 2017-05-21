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ЛАДА.kz » Культура

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 875

В Актау отметили Сабантуй

Жители Актау отметили Сабантуй в воскресенье, 21 мая. О празднике рассказал Фандаль Сахибгареев, председатель татарского этнокультурного объединения «Булгар».

Фото Ольги Ярославской
Праздник организован татарским этнокультурным объединением «Булгар». Мероприятие прошло в городском парке «Акбота». В начале праздника выступили творческие коллективы с показательными выступлениями, танцами и песнями.

- Сегодня проходит татарский национальный праздник «Сабантуй». Основная цель мероприятия - это содружество со всеми народами и нациями мира, в том числе и Казахстана. У нас в республике мирно и дружелюбно проживают более 130 национальностей. Для поддержки этих тёплых отношений ежегодно проводим данное мероприятие. Сабантуй издревле проводится после окончания сезона посева. Эта традиция пришла к нам от наших прадедов. Празднуем за дружбу, за то, чтобы не было войн, за то, чтобы было больше хлеба. Это очень миролюбивый праздник. Все игры и соревнования, проходящие здесь, несут спортивный характер. Самый главный национальный конкурс - это кореш. Абсолютный чемпион получит главный приз – живого барана, - рассказал Фандаль Сахибгареев.

Чтобы поздравить с праздником жителей Актау, в город прибыли артисты из Татарстана – народный артист Ильсаф Сафин и молодая певица Лейсан Басырова. Перед началом своего выступления они зачитали поздравление от Рустама Минниханова, президента Республики Татарстан.

- В Казахстан приехали в первый раз. Впечатления очень хорошие. Мы прибыли в ночь на 18 мая и успели немного погулять. Город красивый, особенно море. У нас в Татарстане праздник проходит более грандиозно, безусловно. Игры и соревнования практические те же самые, только народу намного больше, чем здесь, - сказала Лейсан Басырова.

В Актау отметили Сабантуй


В программу Сабантуя входит множество национальных и общенародных видов спортивных состязаний и игр, но главное в Сабантуе - это борьба на кушаках - кореш. В качестве кушака используется полотенце. Каждый борец обхватывает своим полотенцем соперника и ведёт борьбу, стараясь положить его на лопатки. Поочерёдно борются ребята постарше, юноши, мужчины среднего возраста. Потом победители борются с победителями, и, наконец, выявляется самый главный победитель - батыр, которого награждают живым бараном - символом плодородия.

Также проходили шуточные состязания, такие как бег с ложкой во рту с положенным на нее яйцом, бег с наполненными водой ведрами на коромысле, бой мешками на бревне. Победителей награждали различными призами.

В Актау отметили Сабантуй


- Классно провели время. Сабантуй - один из моих любимых праздников. Столько смеха, веселья и радости. В этом году позитивная аура ощущается намного больше. Отлично выступили гости из Татарстана. Я вот участвовала в состязании бега с ложкой во рту и выиграла настенные часы. Эмоции не передать словами, всё на высшем уровне, - поделилась впечатлениями Татьяна, жительница Актау.

Организаторы мероприятия отметили, что в этом году празднование Сабантуя совпало с днём принятия Ислама.



Видео Рашида Исмагилова, фото Ольги Ярославской



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Сабантуй 2017


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Комментарии ( 9 )

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  • Ян
  • goblin
 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 18:08
Я тоже там была и мед пила,плов ела и шашлык и короче все хорошо было! И в юрту приглашают молодцы bravo applause А что видео нет, там дрон летал снимал. Татами чуть не улетело где борцы боролись lol
 
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  • Ян
  • goblin
 шевченко (Посетители) Сегодня, 17:14
Отлично. Молодцы. Спасибо. Были всей семьёй. Всем понравилось.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • шевченко
  • Mona
  • goblin
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 17:04
Почаще б такие мероприятие были бы)Очень приятно знакомится с другой культурой!!!Организаторы молодцы,семье моей очень понравилось там!)
 
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  • Ян
  • goblin
 albatross (Посетители) Сегодня, 16:55
Цитата: Erlan84
незнаю это вроде как бы праздник окончании весенних полевых работу татар? не?

Дөрес! В статье так и пишут: Сабантуй издревле проводится после окончания сезона посева
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • albatross
  • Ян
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:37
великолепный праздник ) в Татарском празднике были и славяне и казахи и многие другие национальности ) было реально приятно тепло )

Бәйрәм белән, татарлар, башкирлар! (если не точно, прощайте)

незнаю это вроде как бы праздник окончании весенних полевых работу татар? не?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • albatross
  • Kirilka
  • Ян
  • goblin
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 16:26
Уникальный национальный праздник, знакомящий с культурой, бытом, ремёслами, танцами, песнями, спортивными достижениями и многими-многими вкусностями)))
С празником друзья!!! applause
 
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  • Ян
  • шевченко
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 albatross (Посетители) Сегодня, 16:25
Был там с сыном,очень понравилось. applause Пригласили в юрту,там нас накормили-напоили от души.(эчпочмак,чак-чак,...и другие татарские блюда) beer2 Класс! Организаторы молодцы, спасибо вам! spasibo
 
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 Ян (Посетители) Сегодня, 16:17
Всё красиво как говорит Шаломыч. Спраздником ! tost
 
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  • Ян
  • albatross
  • шевченко
  • Mona
  • Спиридон
  • goblin
 Сергеевна (Посетители) Сегодня, 16:06
Как Здорово!!!!!! Молодцы! Городу не хватает подобных праздников!
 
 

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