В Актау отметили Сабантуй

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Праздник организован татарским этнокультурным объединением «Булгар». Мероприятие прошло в городском парке «Акбота». В начале праздника выступили творческие коллективы с показательными выступлениями, танцами и песнями.- Сегодня проходит татарский национальный праздник «Сабантуй». Основная цель мероприятия - это содружество со всеми народами и нациями мира, в том числе и Казахстана. У нас в республике мирно и дружелюбно проживают более 130 национальностей. Для поддержки этих тёплых отношений ежегодно проводим данное мероприятие. Сабантуй издревле проводится после окончания сезона посева. Эта традиция пришла к нам от наших прадедов. Празднуем за дружбу, за то, чтобы не было войн, за то, чтобы было больше хлеба. Это очень миролюбивый праздник. Все игры и соревнования, проходящие здесь, несут спортивный характер. Самый главный национальный конкурс - это кореш. Абсолютный чемпион получит главный приз – живого барана, - рассказал Фандаль Сахибгареев.Чтобы поздравить с праздником жителей Актау, в город прибыли артисты из Татарстана – народный артист Ильсаф Сафин и молодая певица Лейсан Басырова. Перед началом своего выступления они зачитали поздравление от Рустама Минниханова, президента Республики Татарстан.- В Казахстан приехали в первый раз. Впечатления очень хорошие. Мы прибыли в ночь на 18 мая и успели немного погулять. Город красивый, особенно море. У нас в Татарстане праздник проходит более грандиозно, безусловно. Игры и соревнования практические те же самые, только народу намного больше, чем здесь, - сказала Лейсан Басырова.В программу Сабантуя входит множество национальных и общенародных видов спортивных состязаний и игр, но главное в Сабантуе - это борьба на кушаках - кореш. В качестве кушака используется полотенце. Каждый борец обхватывает своим полотенцем соперника и ведёт борьбу, стараясь положить его на лопатки. Поочерёдно борются ребята постарше, юноши, мужчины среднего возраста. Потом победители борются с победителями, и, наконец, выявляется самый главный победитель - батыр, которого награждают живым бараном - символом плодородия.Также проходили шуточные состязания, такие как бег с ложкой во рту с положенным на нее яйцом, бег с наполненными водой ведрами на коромысле, бой мешками на бревне. Победителей награждали различными призами.- Классно провели время. Сабантуй - один из моих любимых праздников. Столько смеха, веселья и радости. В этом году позитивная аура ощущается намного больше. Отлично выступили гости из Татарстана. Я вот участвовала в состязании бега с ложкой во рту и выиграла настенные часы. Эмоции не передать словами, всё на высшем уровне, - поделилась впечатлениями Татьяна, жительница Актау.Организаторы мероприятия отметили, что в этом году празднование Сабантуя совпало с днём принятия Ислама.