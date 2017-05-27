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ЛАДА.kz » Культура

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:48

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Жителей Актау приглашают на концерт хора русской песни

Коллектив исполнит известные русские народные песни. Об этом рассказала Виктория Франгулова, руководитель хора.

Хор русской песни. Фото из архива коллектива
На концерт «Любимые песни», который пройдет 28 мая в 16:00 в КДК имени Абая, приглашают всех желающих.

- Приглашаем на наш концерт и ждём всех, кто любит нас и наши песни, - отметила Виктория Франгулова.

В апреле хор русской песни стал победителем Международного конкурса Chorus inside-2016 и стал лауреатом премии международного дистанционного музыкального конкурса, который прошел в Мадриде (Испания).

- В конкурсе принимали участие вокальные коллективы из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Польши, Сингапура, Тайваня, Китая, Японии, Соединенных Штатов Америки. В состав международного жюри вошли преподаватели высших музыкальных заведений Испании, испанские музыканты, педагоги, которые уже принимали участие и показывали высокие результаты в конкурсах, проходящих в интернете, - рассказала Виктория Франгулова.

Хор русской песни из Актау участвовал в номинации «Искусство пения».

- Не у всех есть деньги, знание иностранных языков и свободное время для поездки на традиционные конкурсы по всему миру. В качестве альтернативы проводятся дистанционные конкурсы, которые позволяют сэкономить средства и время. Для того, чтобы в них участвовать, достаточно сделать запись своего исполнения. Ее можно сделать в спокойной обстановке. Плюс таких конкурсов еще и в том, что можно получить оценку и комментарии профессоров из различных консерваторий мира (Рима, Женевы, Базеля, Мадрида, Токио). По окончании онлайн-конкурса участник получает такой же диплом, как и на традиционном. Мы рады, что смогли поучаствовать в этом конкурсе, получили оценку и пожелания музыкантов. Дальше нас ждёт много работы по совершенствованию нашего творчества, - рассказала Виктория Франгулова.

Билеты можно приобрести в кассе КДК имени Абая. Справки по телефону: 30-56-70.


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