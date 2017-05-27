Жителей Актау приглашают на концерт хора русской песни

Хор русской песни. Фото из архива коллектива

На концерт «Любимые песни», который пройдет 28 мая в 16:00 в КДК имени Абая, приглашают всех желающих.



- Приглашаем на наш концерт и ждём всех, кто любит нас и наши песни, - отметила Виктория Франгулова.



В апреле хор русской песни стал победителем Международного конкурса Chorus inside-2016 и стал лауреатом премии международного дистанционного музыкального конкурса, который прошел в Мадриде (Испания).



- В конкурсе принимали участие вокальные коллективы из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Польши, Сингапура, Тайваня, Китая, Японии, Соединенных Штатов Америки. В состав международного жюри вошли преподаватели высших музыкальных заведений Испании, испанские музыканты, педагоги, которые уже принимали участие и показывали высокие результаты в конкурсах, проходящих в интернете, - рассказала Виктория Франгулова.



Хор русской песни из Актау участвовал в номинации «Искусство пения».



- Не у всех есть деньги, знание иностранных языков и свободное время для поездки на традиционные конкурсы по всему миру. В качестве альтернативы проводятся дистанционные конкурсы, которые позволяют сэкономить средства и время. Для того, чтобы в них участвовать, достаточно сделать запись своего исполнения. Ее можно сделать в спокойной обстановке. Плюс таких конкурсов еще и в том, что можно получить оценку и комментарии профессоров из различных консерваторий мира (Рима, Женевы, Базеля, Мадрида, Токио). По окончании онлайн-конкурса участник получает такой же диплом, как и на традиционном. Мы рады, что смогли поучаствовать в этом конкурсе, получили оценку и пожелания музыкантов. Дальше нас ждёт много работы по совершенствованию нашего творчества, - рассказала Виктория Франгулова.



Билеты можно приобрести в кассе КДК имени Абая. Справки по телефону: 30-56-70.