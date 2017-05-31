Дуэт из Актау стал обладателем гран-при международного фестиваля детского творчества «Бозторгай»

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На 19-ом фестивале детского творчества «Бозторгай» Актау представляли четыре участника: 10-летний Бекарыс Асгат и 9-летняя Асия Мусагалиева, которые выступали в младшей возрастной категории, и дуэт Екатерины Ганюшкиной и Карины Шайгузовой, выступавший в старшей возрастной категории.- Асия Мусагалиева завоевала второе место в своей возрастной категории. А нашему дуэту удалось завоевать Гран-при фестиваля, несмотря на то, что у них были очень серьезные соперники, - рассказали в студии детского творчества «Радуга».В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и искусства Казахстана. Имена победителей озвучат 1 июня на гала-концерте фестиваля.- В первый день Карина Шайгузова и Екатерина Ганюшкина исполняли песню «Обернитесь», и практически все члены жюри, кроме одного, поставили им оценку «10 баллов». Во второй конкурсный день девочки пели песню «Мёрси» и получили все «десятки», став обладательницами Гран-при, - сообщила Румия Шайгузова, мама участницы дуэта.Юных актауских артистов готовили к конкурсу преподаватели студии детского творчества «Радуга» Нургуль Медербекова и Ольга Хныкина.В фестивале «Бозторгай» принимают участие дети из разных стран в возрасте от 6 до 18 лет. Конкурс проходит по нескольким номинациям: вокал, народное исполнение, хореография, театр моды.