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ЛАДА.kz » Культура

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 215

Дуэт из Актау стал обладателем Гран-при международного фестиваля детского творчества «Бозторгай»

Воспитанницы студии детского творчества «Радуга» из Актау Екатерина Ганюшкина и Карина Шайгузова стали обладательницами Гран-при международного фестиваля «Бозторгай», который проходит в Алматы с 30 мая по 1 июня. Исполнив две песни, девочки завоевали главный приз конкурса.

Карина Шайгузова и Екатерина Ганюшкина
На 19-ом фестивале детского творчества «Бозторгай» Актау представляли четыре участника: 10-летний Бекарыс Асгат и 9-летняя Асия Мусагалиева, которые выступали в младшей возрастной категории, и дуэт Екатерины Ганюшкиной и Карины Шайгузовой, выступавший в старшей возрастной категории.

- Асия Мусагалиева завоевала второе место в своей возрастной категории. А нашему дуэту удалось завоевать Гран-при фестиваля, несмотря на то, что у них были очень серьезные соперники, - рассказали в студии детского творчества «Радуга».

В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и искусства Казахстана. Имена победителей озвучат 1 июня на гала-концерте фестиваля.

- В первый день Карина Шайгузова и Екатерина Ганюшкина исполняли песню «Обернитесь», и практически все члены жюри, кроме одного, поставили им оценку «10 баллов». Во второй конкурсный день девочки пели песню «Мёрси» и получили все «десятки», став обладательницами Гран-при, - сообщила Румия Шайгузова, мама участницы дуэта.

Юных актауских артистов готовили к конкурсу преподаватели студии детского творчества «Радуга» Нургуль Медербекова и Ольга Хныкина.

В фестивале «Бозторгай» принимают участие дети из разных стран в возрасте от 6 до 18 лет. Конкурс проходит по нескольким номинациям: вокал, народное исполнение, хореография, театр моды.

Фото и видео из архива участников





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Дуэт из Актау стал обладателем гран-при международного фестиваля детского творчества «Бозторгай»


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Комментарии ( 2 )

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busurman (Посетители) Сегодня, 17:39
АДАЙ,
Это в ЦПКиО им Горького . в Будни там не многолюдно
 
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АДАЙ (Посетители) Сегодня, 17:06
Там вообще зрителей нету что-ли. Не слышно аплодисментов, и не видно ни одной живой души. ))). Сами по себе поют.
 
 

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