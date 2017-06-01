Сейчас на сайте
3002
объявлений
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 8 000 тенге
  • Продам Актау, коттедж за 70 000 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 10 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 27 000 000 тенге
  • Продам Гараж за 1 200 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 11 200 000 тенге
 

 
Четверг, 01 Июня
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.26 KZT
  • €1 = 349.51 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:28

Просмотров: 0

Мангистауский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля в Кыргызстане

На II международном фестивале «Так-Теке» в Бишкеке театр кукол Мангистауской области получил премию лауреата «За умелое воплощение традиционных ремесел кочевых народов». Труппе передали благодарственное письмо министра культуры Кыргызстана. Об этом рассказала Фарида Атакеева, директор мангистауского театра кукол.

Театральное братство - все гости и участники фестиваля. Фото предоставлено Ф.Атакеевой
На фестивале кукольных театров мангистауская труппа представила спектакль режиссера Надежды Насыровой «Айжан әженің ертегісі» («Сказка бабушки Айжан»).

- Это моно-спектакль, роли в котором исполняет одна актриса. Бану Тустукбекова оживляла на сцене нескольких героев сказки одновременно. Спектакль вызвал интерес у всех участников фестиваля и игрой актрисы, и тем, как было представлено прикладное искусство казахов – бабушка Айжан прядет шерсть, вяжет варежки, занимается войлоковалянием и ковроткачеством. Нас очень хорошо принимали в Бишкеке, мы познакомились с достопримечательностями столицы, побывали на озере Иссык-Куль, в горных этноаулах, посетили могилу Чингиза Айтматова. Мы отметили для себя, как трепетно относится руководство республики к работникам искусства, как поддерживают театры, - поделилась Фарида Атакеева.

Творческий форум в Бишкеке был посвящен 125-летию Виктора Швембергера. В 1945 году режиссер и драматург Виктор Швембергер организовал киргизскую труппу кукольного театра. В фестивале приняли участие театры кукол из России, Казахстана и Узбекистана.

В числе других Мангистауский театр получил приглашение участвовать в III международном фестивале, который пройдет в Бишкеке в следующем году.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика