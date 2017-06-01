Мангистауский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля в Кыргызстане

Театральное братство - все гости и участники фестиваля. Фото предоставлено Ф.Атакеевой

На фестивале кукольных театров мангистауская труппа представила спектакль режиссера Надежды Насыровой «Айжан әженің ертегісі» («Сказка бабушки Айжан»).



- Это моно-спектакль, роли в котором исполняет одна актриса. Бану Тустукбекова оживляла на сцене нескольких героев сказки одновременно. Спектакль вызвал интерес у всех участников фестиваля и игрой актрисы, и тем, как было представлено прикладное искусство казахов – бабушка Айжан прядет шерсть, вяжет варежки, занимается войлоковалянием и ковроткачеством. Нас очень хорошо принимали в Бишкеке, мы познакомились с достопримечательностями столицы, побывали на озере Иссык-Куль, в горных этноаулах, посетили могилу Чингиза Айтматова. Мы отметили для себя, как трепетно относится руководство республики к работникам искусства, как поддерживают театры, - поделилась Фарида Атакеева.



Творческий форум в Бишкеке был посвящен 125-летию Виктора Швембергера. В 1945 году режиссер и драматург Виктор Швембергер организовал киргизскую труппу кукольного театра. В фестивале приняли участие театры кукол из России, Казахстана и Узбекистана.



В числе других Мангистауский театр получил приглашение участвовать в III международном фестивале, который пройдет в Бишкеке в следующем году.