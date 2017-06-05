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ЛАДА.kz » Культура

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:03

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В областном фестивале «Передай добро по кругу» приняли участие более 200 детей из Мангистау

Участники фестиваля выступили с театральной постановкой «В гостях у сказки» и представили работы в номинации «Умелые руки». Об этом рассказала Лаура Асырова, организатор фестиваля.

Участники фестиваля. Фото организаторов
В Мангистауской области завершился 10-й фестиваль творчества детей особой заботы «Айналаға мейірім шаш» («Передай доброе по кругу»). Он состоял из нескольких номинаций, участие в которых могли принять дети с инвалидностью.

Первой из них стала номинация «Умелые руки», в которой участники представили рисунки, фотографии, поделки. В этом году номинацию посвятили EXPO-2017. Работы детей жители и гости Актау могли увидеть и приобрести в областном историко-краеведческом музее.

Второй номинацией фестиваля стала инклюзивная семейная театральная постановка «В гостях у сказки», которая объединила сразу несколько категорий: литературную, инструментальную, вокальную и хореографическую. В спектаклях участвовали не только сами дети, но и их педагоги, родители и родственники.

- Театральная номинация придумана и включена в программу, чтобы помочь детям, родителям и педагогам найти взаимопонимание. У нас в обществе нередки проблемы в семьях, возникающие по причине отчуждения родителей от детей. А когда они вместе играют в театре, то между ними возникают творческие связи. Ведь дети, погружаясь в мир сказки, играя вместе со взрослыми, быстрее адаптируются к жизни, - рассказала Лаура Асырова.

Фестиваль, как рассказала организатор, направлен на приобщение детей особой заботы и их родителей к активной жизни в обществе, а также развитие творческих навыков у малышей.

Участники фестиваля получили памятные подарки от спонсоров.



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Более 200 мангистауских детей с ограниченными возможностями приняли участие в областном фестивале «Передай добро по кругу»


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