Спектакль «Легенда Мангистау» признали лучшим на фестивале театров кукол «Ортеке»

фото предоставлено Мангистауским театром кукол

Сценарий постановки, как рассказала Фарида Атакеева, директор Мангистауского театра кукол, основан на реальных событиях.



- Наш театр приглашали на все фестивали «Ортеке». На этот раз мы представили спектакль «Легенда Мангистау» («Акшора и Белтуран»), основанный на реальных событиях, которые происходили в Мангистау. Пьеса написана на основе книги «Манғыстау ғашықтары», - рассказала Фарида Атакеева.



Режиссер постановки, как рассказала директор театра кукол, хотел обратить внимание подрастающего поколения на богатую событиями историю Мангистауской земли.



- Эта история о любви юноши из рода Адай Белтурана и туркменской девушки Акшоры. Их чистая, невинная любовь, превратилась в трагедию из-за недопонимания отцов, их конфликта, выросшего из маленькой песчинки, превратившейся в бурю, сломавшую судьбы двух семей. И только Жер Ана веками наблюдает за человеческими судьбами и страстями, пытаясь остановить, вразумить людей. Мы надеемся, что эта история послужит новым поколениям уроком. Ведь нам нечего делить, у нас общая земля, общая история! - отметила Фарида Атакеева.



Коллектив Мангистауского театра кукол наградили специальным призом акима Южно-Казахстанской области, а постановку «Легенды Мангистау» назвали лучшим спектаклем фестиваля.



В V Международном фестивале театров кукол «Ортеке» приняли участие театры из Казахстана, Турции и Киргизии.