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ЛАДА.kz » Культура

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:09

Просмотров: 455

Танцоры и вокалисты из Актау завоевали два гран-при конкурса Viva Astana

Актау представили солисты эстрадной вокальной студии «Жұлдыздар», коллектив «Меруерт» и ансамбль танца «Улыбка» студии детского творчества «Радуга» культурно-досугового комплекса имени Абая.

Конкурсанты из Актау в Астане. Фото из архива участников
В фестивале приняли участие дети от пяти до 18 лет из Казахстана, Киргизии и России. Участники показали свое мастерство в номинациях: «хореография», «вокал», «инструментальное исполнение» и «театр моды».

- Актау представила большая делегация, в составе которой были солисты эстрадной вокальной студии «Жұлдыздар», ансамбли танца «Улыбка» и «Меруерт». Жюри высоко оценило выступление наших конкурсантов. Гран-при в номинации «Вокал» присудили Гүлназым Омирзак, в номинации «хореография» - коллективу «Меруерт». Первое место в средней категории среди вокалистов завоевала Әдемі Утешева. В старшей категории победителями стали Іңкәр Отешова и Карлыгаш Садыкова. Второе место в младшей категории заняла Дильназ Тилепова, а в старшей категории Аружан Кусымова. Третье место в младшей категории завоевала Елдана Ермаганбет, а в средней - Рамазан Қалдыбай. Первое место завоевал дуэт «Жарқын», а Іңкәр Отешова и Қарлығаш Садыкова удостоены специальных призов и дипломов «За высокое профессиональное мастерство», - рассказали руководители делегации из Актау.

Пятый международный фестиваль-конкурс Viva Astana прошел в столице Казахстана в концертном зале Дворца школьников с 23 по 27 июня.



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Танцоры и вокалисты из Актау стали победителями на конкурсе "Viva Astana"


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Комментарии ( 1 )

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Mona (Посетители) Сегодня, 14:10
Поздравляем наших детей с победой!
 
 

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