Танцоры и вокалисты из Актау завоевали два гран-при конкурса Viva Astana

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В фестивале приняли участие дети от пяти до 18 лет из Казахстана, Киргизии и России. Участники показали свое мастерство в номинациях: «хореография», «вокал», «инструментальное исполнение» и «театр моды».- Актау представила большая делегация, в составе которой были солисты эстрадной вокальной студии «Жұлдыздар», ансамбли танца «Улыбка» и «Меруерт». Жюри высоко оценило выступление наших конкурсантов. Гран-при в номинации «Вокал» присудили Гүлназым Омирзак, в номинации «хореография» - коллективу «Меруерт». Первое место в средней категории среди вокалистов завоевала Әдемі Утешева. В старшей категории победителями стали Іңкәр Отешова и Карлыгаш Садыкова. Второе место в младшей категории заняла Дильназ Тилепова, а в старшей категории Аружан Кусымова. Третье место в младшей категории завоевала Елдана Ермаганбет, а в средней - Рамазан Қалдыбай. Первое место завоевал дуэт «Жарқын», а Іңкәр Отешова и Қарлығаш Садыкова удостоены специальных призов и дипломов «За высокое профессиональное мастерство», - рассказали руководители делегации из Актау.Пятый международный фестиваль-конкурс Viva Astana прошел в столице Казахстана в концертном зале Дворца школьников с 23 по 27 июня.