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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 344

Восемь воспитанников школ искусств Мангистау стали членами Академии творчества клубов ЮНЕСКО РК

Юные мангистауские художники и музыканты вошли в число 100 лучших студентов Казахстана и прошли в Алматы образовательную программу у ведущих педагогов страны. Об этом рассказала Гульжамал Ербозова, преподаватель актауской детской школы искусств.

Юные академики из Мангистау. Фото предоставлено Г.Ербозовой
За право стать членами Академии творчества клубов ЮНЕСКО РК боролась одна тысяча участников в возрасте 12-17 лет из 14 областей республики, Астаны и Алматы.

Возможность участвовать в финале II Академии творчества Клубов ЮНЕСКО РК получили воспитанники детских школ искусств Мангистауской области – Темерлан Червонов и Айболат Турсынбай (домбра), Жумазия Арыстанова (вокал) из Акшукура, Диана Досанова и Аймереке Елубаева из Курыка (по классу изобразительного искусства), Архат Джумагалиев, Инкар Кузембай (домбра) и Аида Жусупова (кобыз) из Актау.

По результатам конкурсного отбора мангистауские инструменталисты и художники прошли 12-дневную образовательную программу у ведущих преподавателей Казахской Национальной Академии Искусств им. Жургенова и Казахской Национальной Консерватории им. Курмангазы по направлениям вокального, музыкального, и изобразительного искусства.

Итогом более 80 часов занятий стал гала-концерт, в котором свое мастерство показали и шестеро мангистауских инструменталистов.

- Увлекательные мастер-классы от ведущих специалистов республики, причем бесплатно – это огромная удача для начинающих. Наши дети в гала-концерте, который прошел в концертном зале Фонда Первого президента РК, выступили великолепно! Весь свой талант они буквально выплеснули на финальном выступлении, - поделилась Гульжамал Ербозова.

Проект организован Казахстанской Национальной Федерацией Клубов ЮНЕСКО и Фондом Первого Президента Республики Казахстан. Соорганизаторами выступили Казахская Национальная Академия Искусств им. Жургенова и Казахская Национальная консерватория им. Курмангазы при поддержке Министерства культуры и спорта РК, акимата Алматы, Национальной Комиссии РК по делам ЮНЕСКО, кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и ведущих нефтегазовых компаний республики.

Впервые «Академия творчества клубов ЮНЕСКО» прошла в 2016 году в Астане с участием более 500 детей со всей страны.


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Комментарии ( 3 )

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Чингиз (Посетители) Сегодня, 12:25
Мангистауских на фото только 6, справа девочка из Актобе
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:14
Восьмой куда пропал?
 
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Artur007 (Посетители) Сегодня, 10:33
творческих успехов podmig
 
 

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