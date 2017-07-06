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ЛАДА.kz » Культура

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 1227

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?

На каких участках мангистауского побережья Каспия лучше всего устроить кемпинг и отдохнуть «дикарями»? Своими наблюдениями делятся журналисты сайта Lada.kz.

Фото из архива автора
Мангистауское побережье Каспия славится своими пляжами, которые жители региона выбирают для отдыха «дикарями». В этой подборке мы не ставили задачи открыть новые маршруты, эту миссию мы оставляем тебе, читатель. Мы проехали по самым популярным точкам отдыха за городом и посмотрели, в каком состоянии сегодня пляжи и их окрестности. Что увидишь ты, отдыхающий, приехав провести время на природе - чистый берег и лазурную воду или горы мусора вокруг?

Урочище Саура

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Плюсы:


Одно из самых живописных мест в Мангистау. В урочище расположены два каньона, на дне одного из них находится озеро с одноименным названием. В озере живут пресноводные болотные черепахи. Можно полюбоваться и другой интересной фауной, например, разноцветными - синими, красными, желтыми - стрекозами и множеством бабочек.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Доехать до Сауры можно по трассе Актау - Форт-Шевченко. Дорога хорошая. На 83-м от Актау километре трассы необходимо повернуть в степь, в сторону побережья. Дорога через степь относительно укатана, проехать без помех может даже легковой автомобиль.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Побережье возле Сауры песчаное, как и морское дно в этом месте. Протяженность косы позволяет отдыхающим располагаться относительно далеко друг от друга. Бонусом прилагаются потрясающе красивые закаты.

Минусы:


Удаленность от города. Дорога от Актау занимает примерно полтора часа.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Мусор. Если на побережье можно отыскать чистые места, где человек не оставил свою «метку», то с озером Саура дела обстоят куда хуже. Мусор валяется по всему каньону по дороге к водоему. В озере плавает множество целлофановых пакетов, железных пивных банок, пластиковой одноразовой посуды и т.д.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Голубая бухта или 63-й километр


Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Плюсы:


Хотелось бы написать несколько пунктов... Хотелось бы, но увы. Поэтому придется перечислить только Минусы:

Некогда красивая бухта стараниями отдыхающих превратилась в огромную свалку. По всему побережью валяются горы мусора, следы от костров. Не добавляет привлекательности этому месту и количество туристов. На относительно небольшом отрезке песчаного пляжа в выходные дни ютятся от десяти и более компаний. Насладиться уединенным и спокойным отдыхом на природе не получится. Особенно, если кемпинг запланирован с ночевкой - пьяный ор соседних компаний, громкая музыка из всех автомобилей до рассвета - неотъемлемая часть отдыха в Голубой бухте.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Доехать до Гулубой бухты можно по трассе Актау - Форт-Шевченко, на отрезке между 63 и 64 километрами необходимо свернуть в сторону побережья. Дорога через степь ухабистая. Внедорожник проедет без проблем, на легковом автомобиле проехать можно, но сложнее.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Чертов палец


Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Наверное, это место можно также отнести к Голубой бухте, так как находится оно недалеко. Дойти от Голубой бухты до Чертова пальца можно пешком по скалам. Дорога займет около 10 минут. Можно проехать непосредственно до места, миновав бухту. Для этого на развилке у подъезда к побережью нужно повернуть на дорогу, уходящую влево и вверх. В этом случае машину следует оставить наверху, а спускаться к морю придется по скалам.

Плюсы:


Отдых возле Чертова пальца понравится любителям понырять со скал. Вода в этом месте зачастую кристально прозрачная.


Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Местность в районе Чертова пальца чистая, так как отдыхающих относительно мало. Бонусом - великолепные пейзажи.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Минусы:


Разбить тут палаточный лагерь смогут разве что йоги, любящие поспать на твердом. Песчаных островков на скалах немного и они малы по размеру. Тем, кто решит остаться на ночь в этом месте, ставить палатки придется на камнях.

Не стоит ехать в это место, если у вас боязнь или, того хуже, фобия змей. Их тут огромное количество. Избежать встречи с ползучей царицей Каспия не получится.

Белый пляж


Маленький отрезок песчаного пляжа, который находится дальше Чертова пальца, если идти от Голубой бухты, Белым пляжем мы окрестили сами. Такое имя это крошечному райскому уголку мы дали из-за ракушек, которыми усыпан берег. Именно их обилие делает пляж визуально белым, а воду в море лазурно-голубой.

Плюсы:


Первое, что стоит отметить в этом месте - песок. Мелкий, чистый и от того - бархатно-мягкий. Белые ракушки полосой лежат ближе к воде, они же покрывают дно. К слову, купаться тут одно удовольствие. Вода прозрачная, небесно-голубая, идеально чистое дно и оптимальная глубина. Примерно в метре от берега уже по пояс, дальше глубже.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Из-за относительной труднодоступности места людей тут, как правило, или очень мало, или нет вообще. Поэтому тут более-менее чисто.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


В непосредственной близости от Белого пляжа находится Долина валунов - тоже наше собственное название. Невероятно красивое место. Огромные глыбы шарообразной формы будто бы парят в воздухе. Тут можно не только получить эстетическое удовольствие, но и понырять возле них. Глубина в этих местах более пяти метров.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


В моем личном топе лучших мест нашего побережья Белый пляж занимает первое место.


Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Минусы:

Труднодоступность места. Доехать к Белому пляжу можно по той же дороге, что и на Чертов палец, только проехать необходимо немного дальше. Спускаться к берегу придется по скалам. Можно дойти и от Голубой бухты, но сделать это с сумками и палатками очень сложно. Как говориться, овчинка выделки не стоит.

Большое количество змей.




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43-й километр


Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Еще одно излюбленное место отдыха жителей Мангистау.


Плюсы:


Комбинированный берег. Тут интересно будет и тем, кто любит поваляться на песке, и тем, кто предпочитает нырять с камней. Бонусом - великолепное ночное небо, множество звезд, отлично просматривается Млечный путь.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Не очень далеко от города. Дорога сюда занимает меньше часа. Доехать можно по трассе Атау - Форт-Шевченко, повернув на 43-м километре в сторону побережья. Практически до самого пляжа дорога асфальтированная. Проехать сюда можно даже на легковом автомобиле.

Минусы:


Много людей.


Берег замусорен.

Много мух и мошкары.


Мыс Песчаный

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Если вы любитель пустынных пейзажей, песчаных барханов и полного уединения - тогда вам точно сюда.

Плюсы:

Большая территория пляжа на мысе позволяет отдыхающим расположиться максимально далеко друг от друга. Так далеко, что создается впечатление, что в этом месте вы совершенно одни.

Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?


Песчаное, чистое дно. На мыс необходимо попасть именно в полнолуние. Тогда у вас появится возможность насладиться потрясающей картиной - песчаные барханы в свете огромной «низкой» луны.

Минусы:


Относительно далеко от города. Доехать до мыса Песчаный можно по дороге Актау - базы отдыха или через степь. В обоих случаях необходимо доехать до летнего лагеря «Аллау», от него можно свернуть на берег моря и ехать по нему или в степь, где дорога ухабистая и в рытвинах.

Конечно же, это не все места для отдыха «дикарями», которыми богато наше побережье. Если у вас есть любимые пляжи на Каспии, оставляйте их координаты и описания в комментариях.

Видео Рашида Исмагилова, фото автора


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Комментарии ( 4 )

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  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:31
Лесник,
Хвала Всевышнему, среди местных водителей (не путать с шоферами!) большинство таких, кто умудряется посадить в песках на брюхо хоть Прадик, хоть Хай Люкс. Наблюдали такое на Песчаном неоднократно. И это хоть как-то спасает нас от "дикой дивизии" dada
 
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Слушатель (Посетители) Сегодня, 12:02
Сдавать координаты "своих" мест дикарям никто не будет, но схемы проезда на общие популярные красивые места не помешали бы
 
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  • from Aktau
  • мунайши73
  • Швейк
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:58
Некогда красивая бухта стараниями отдыхающих превратилась в огромную свалку. По всему побережью валяются горы мусора, следы от костров.

Из-за относительной труднодоступности места людей тут, как правило, или очень мало, или нет вообще. Поэтому тут более-менее чисто.

Если у вас есть любимые пляжи на Каспии, оставляйте их координаты и описания в комментариях.


Зачем сдавать дикой толпе потаенные места? Чтобы их также загадили эти "ужасные люди-дикари"? Никаких координат и описаний. Надеюсь, что на самостоятельный поиск у них уйдут годы.

Всем адекватным людям приятного летнего отдыха и незабываемых пейзажей!

А любителям свалок- солдатский пляж и Достар.
 
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Слушатель (Посетители) Сегодня, 11:51
вот бы схему проезда к каждому месту, то это была бы самая уникальная и посещаемая новость!
 
 

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