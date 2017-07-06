Где на Каспии отдохнуть «дикарями»?

Урочище Саура



Плюсы:

Минусы:

Удаленность от города. Дорога от Актау занимает примерно полтора часа.



Голубая бухта или 63-й километр

Плюсы:

Хотелось бы написать несколько пунктов... Хотелось бы, но увы. Поэтому придется перечислить только Минусы:



Чертов палец

Плюсы:

Отдых возле Чертова пальца понравится любителям понырять со скал. Вода в этом месте зачастую кристально прозрачная.

Местность в районе Чертова пальца чистая, так как отдыхающих относительно мало. Бонусом - великолепные пейзажи.



Минусы:

Белый пляж

Плюсы:

В моем личном топе лучших мест нашего побережья Белый пляж занимает первое место.

Минусы:



Большое количество змей.

43-й километр

Еще одно излюбленное место отдыха жителей Мангистау.

Плюсы:

Минусы:



Много людей.

Берег замусорен.



Много мух и мошкары.

Мыс Песчаный



Если вы любитель пустынных пейзажей, песчаных барханов и полного уединения - тогда вам точно сюда.



Плюсы:



Минусы: