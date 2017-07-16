Жителей Актау пригласили стать участниками «Фестиваля кавказского танца»

- Конкурс воспитывает чувство патриотизма к исторической родине, изучаются национальные традиции в искусстве. Для призеров предусмотрены денежные призы и приз зрительских симпатий, - рассказал Магомед Лорсанов, председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах».

Принять участие в фестивале может любой желающий вне зависимости от принадлежности к тому или иному этнокультурному объединению. Возраст не имеет значения.Более подробно ознакомиться с правилами фестиваля можно 16 июля. Всех желающих приглашают в 20:00 по адресу: 4 микрорайон, 43 дом, вход с задней стороны.Заявки принимаются по телефонудо 25 июля. Само мероприятие пройдет 25 июля.