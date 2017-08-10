Студия «Казахфильм» проведет в Актау кастинг на роли в фильмах о Президенте и Томирис

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz

Пробы пройдут в Актау 26 и 27 августа в областной филармонии имени Мурата Оскинбаева (5 микрорайон, здание 30) с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).



- Для участия в кастинге приглашаются все желающие старше 16 лет. Дети и подростки до 16 лет, а также те, кто не сможет принять участие в кастинге, могут прислать на электронную почту casting_satai@mail.ru анкету с фотографией: лицо – крупный план (анфас и профиль), средний план и в полный рост, без макияжа, без фильтров и без очков. В анкете необходимо указать данные о себе: фамилию, имя, отчество, год рождения, рост, вес, цвет глаз и волос, ВУЗ, место работы и должность, опыт в съемках, контактный телефон, - пояснили в пресс-службе АО «Казахфильм».



Девушки с татуажем бровей, как отметили организаторы, на кастинг не принимаются.



- Девушки должны прийти на пробы в естественном виде — без макияжа и нарощенных ресниц, - отмечается в сообщении пресс-службы киностудии.



Республиканский кастинг для съемок в фильмах «Путь Лидера. В эпицентре мира» и «Томирис» стартовал летом текущего года. Кастинги уже прошли в Семее, Павлодаре и Усть-Каменогорске.



Художественные фильмы будут сняты киностудией «Казахфильм» совместно с кинокомпанией «Sataifilm» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Режиссер-постановщик двух кинопроектов – Акан Сатаев.