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ЛАДА.kz » Культура

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:42

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Студия «Казахфильм» проведет в Актау кастинг на роли в фильмах о Президенте и Томирис

Киностудия ищет актеров для съемок в двух проектах – исторической ленте «Томирис» и художественной картине «Путь Лидера. В эпицентре мира». Принять участие смогут все желающие старше 16 лет.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
Пробы пройдут в Актау 26 и 27 августа в областной филармонии имени Мурата Оскинбаева (5 микрорайон, здание 30) с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

- Для участия в кастинге приглашаются все желающие старше 16 лет. Дети и подростки до 16 лет, а также те, кто не сможет принять участие в кастинге, могут прислать на электронную почту casting_satai@mail.ru анкету с фотографией: лицо – крупный план (анфас и профиль), средний план и в полный рост, без макияжа, без фильтров и без очков. В анкете необходимо указать данные о себе: фамилию, имя, отчество, год рождения, рост, вес, цвет глаз и волос, ВУЗ, место работы и должность, опыт в съемках, контактный телефон, - пояснили в пресс-службе АО «Казахфильм».

Девушки с татуажем бровей, как отметили организаторы, на кастинг не принимаются.

- Девушки должны прийти на пробы в естественном виде — без макияжа и нарощенных ресниц, - отмечается в сообщении пресс-службы киностудии.

Республиканский кастинг для съемок в фильмах «Путь Лидера. В эпицентре мира» и «Томирис» стартовал летом текущего года. Кастинги уже прошли в Семее, Павлодаре и Усть-Каменогорске.

Художественные фильмы будут сняты киностудией «Казахфильм» совместно с кинокомпанией «Sataifilm» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Режиссер-постановщик двух кинопроектов – Акан Сатаев.


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Путь Лидера. В эпицентре мира


 
 

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