Дни культуры Мангистауской области стартовали на EXPO-2017

Пания Сармурзина. Фото службы центральных коммуникаций Мангистауской области

Дни культуры Мангистауской области под названием «Қарт Каспийден сәлем ал, Ерке Есіл!» пройдут с 15 по 18 августа.



Будет представлено как современное эстрадное искусство, так и народное творчество. В постановках примут участие 60 артистов области.



Концертная программа включает в себя выступления исполнителей, которые начинали свое творчество в Мангистауской области – Айгуль Косанова, Тамара Асар, Камшат Жолдыбаева и Лукпан Жолдасов.



Во время этнографического театрализованного культурного мероприятия, которое пройдет 17 августа, зрителям представят национальные игры.



В Конгресс-холле пройдет концерт Мангистауской областной филармонии имени Мурата Ускинбаева с участием народно-инструментального оркестра имени Абыла Таракулы. На следующий день, 18 августа, состоится показ спектакля «Шыңырау», который пройдет в государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького. Спектакль представят артисты областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина.



- В ходе дней культуры будут представлены уникальные изделия собственного производства с национальным колоритом Мангистауской области. Будет организована этнографическая выставка ювелирных изделий и национальной еды. Кроме того, в этноауле зрители смогут насладиться национальными играми, - рассказали участники делегации.