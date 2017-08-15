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ЛАДА.kz » Культура

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:47

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Дни культуры Мангистауской области стартовали на EXPO-2017

Более 40 мероприятий в течение четырех дней представят гостям выставки артисты из Мангистау. Об этом сообщила Пания Сармурзина, заместитель руководителя управления культуры Мангистауской области на пресс-конференции в Астане.

Пания Сармурзина. Фото службы центральных коммуникаций Мангистауской области
Дни культуры Мангистауской области под названием «Қарт Каспийден сәлем ал, Ерке Есіл!» пройдут с 15 по 18 августа.

Будет представлено как современное эстрадное искусство, так и народное творчество. В постановках примут участие 60 артистов области.

Концертная программа включает в себя выступления исполнителей, которые начинали свое творчество в Мангистауской области – Айгуль Косанова, Тамара Асар, Камшат Жолдыбаева и Лукпан Жолдасов.

Во время этнографического театрализованного культурного мероприятия, которое пройдет 17 августа, зрителям представят национальные игры.
  
В Конгресс-холле пройдет концерт Мангистауской областной филармонии имени Мурата Ускинбаева с участием народно-инструментального оркестра имени Абыла Таракулы. На следующий день, 18 августа, состоится показ спектакля «Шыңырау», который пройдет в государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького. Спектакль представят артисты областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина.

- В ходе дней культуры будут представлены уникальные изделия собственного производства с национальным колоритом Мангистауской области. Будет организована этнографическая выставка ювелирных изделий и национальной еды. Кроме того, в этноауле зрители смогут насладиться национальными играми, - рассказали участники делегации.


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