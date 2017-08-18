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ЛАДА.kz » Культура

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:04

Просмотров: 176

Жителей Актау приглашают на театральный фестиваль прикаспийских стран

Фестиваль пройдёт с 24 по 28 августа в музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина. Участие в нем примут театральные коллективы из России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Турции и Казахстана.

Фото из архива Lada.kz
Фестиваль, как рассказали в музыкально-драматическом театре имени Н.Жантурина, посвящается 80-летию народного артиста СССР и Казахстана Асанали Ашимова.

Посетить спектакли, проходящие в рамках фестиваля, жители Актау смогут бесплатно.

Церемония открытия фестиваля пройдет 24 августа в 16:00 в большом зале областного-музыкально-драматического театра.

Спектакль «В ночь лунного затмения» представит государственный драматический театр республики Дагестан 25 августа в 11:00.

В 18:00 25 августа академический театр имени Мухтара Ауэзова из Алматы представит зрителям спектакль «Лавина».

Театр из Баку представит спектакль «Медея. Секвенция 01» 26 августа в 11:00.

Спектакль «Анна Каренина» покажет 26 августа в 18:00 театральный коллектив из Астраханской области.

Комедийную трагедию «Где-то в неизвестности Робинзон и Крузо» представит театр «Айна» из Тегерана 27 августа в 11:00.

Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина покажет зрителям постановку «Цунами» 27 августа в 18:00.

Показ спектаклей пройдет в малом зале музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина. Вход свободный.

Закрытие фестиваля пройдет в большом зале театра в 16:00 28 августа.

Телефон для справок: 60 10 04.


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