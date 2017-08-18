Жителей Актау приглашают на театральный фестиваль прикаспийских стран

Фото из архива Lada.kz

Фестиваль, как рассказали в музыкально-драматическом театре имени Н.Жантурина, посвящается 80-летию народного артиста СССР и Казахстана Асанали Ашимова.



Посетить спектакли, проходящие в рамках фестиваля, жители Актау смогут бесплатно.



Церемония открытия фестиваля пройдет 24 августа в 16:00 в большом зале областного-музыкально-драматического театра.



Спектакль «В ночь лунного затмения» представит государственный драматический театр республики Дагестан 25 августа в 11:00.



В 18:00 25 августа академический театр имени Мухтара Ауэзова из Алматы представит зрителям спектакль «Лавина».



Театр из Баку представит спектакль «Медея. Секвенция 01» 26 августа в 11:00.



Спектакль «Анна Каренина» покажет 26 августа в 18:00 театральный коллектив из Астраханской области.



Комедийную трагедию «Где-то в неизвестности Робинзон и Крузо» представит театр «Айна» из Тегерана 27 августа в 11:00.



Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина покажет зрителям постановку «Цунами» 27 августа в 18:00.



Показ спектаклей пройдет в малом зале музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина. Вход свободный.



Закрытие фестиваля пройдет в большом зале театра в 16:00 28 августа.



Телефон для справок: 60 10 04.