Жителей Актау приглашают на театральный фестиваль прикаспийских стран

Посетить спектакли, проходящие в рамках фестиваля, жители Актау смогут бесплатно.
Церемония открытия фестиваля пройдет 24 августа в 16:00 в большом зале областного-музыкально-драматического театра.
Спектакль «В ночь лунного затмения» представит государственный драматический театр республики Дагестан 25 августа в 11:00.
В 18:00 25 августа академический театр имени Мухтара Ауэзова из Алматы представит зрителям спектакль «Лавина».
Театр из Баку представит спектакль «Медея. Секвенция 01» 26 августа в 11:00.
Спектакль «Анна Каренина» покажет 26 августа в 18:00 театральный коллектив из Астраханской области.
Комедийную трагедию «Где-то в неизвестности Робинзон и Крузо» представит театр «Айна» из Тегерана 27 августа в 11:00.
Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина покажет зрителям постановку «Цунами» 27 августа в 18:00.
Показ спектаклей пройдет в малом зале музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина. Вход свободный.
Закрытие фестиваля пройдет в большом зале театра в 16:00 28 августа.
Телефон для справок: 60 10 04.