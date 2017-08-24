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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:13

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Асанали Ашимов: Горячие объятия мангистаусцев дарят участникам театрального фестиваля небывалое вдохновение

Народный артист Казахской ССР и Республики Казахстан поприветствовал участников первого театрального фестиваля прикаспийских стран, который пройдет в Актау с 24 по 28 августа.

Асанали Ашимов. Фото автора
Спектакли пройдут в малом зале музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина. К участникам и гостям фестиваля обратился Асанали Ашимов.

- Большое театральное событие, которое берет начало на святой земле Мангистау, я уверен, будет вписано золотыми буквами в летопись театральной истории Казахстана. Горячие объятия мангистаусцев дают участникам фестиваля небывалое вдохновение — народ с нетерпением ждет встречи с вами, вашими творениями. Вы находитесь в краю, где процветает театральное искусство. Желаю вам насладиться гостеприимством мангистаусцев, получить максимум впечатлений от искусства своих коллег, - сказал Асанали Ашимов.

В программе фестиваля:

25 августа в 11:00 — трагедия «В ночь лунного затмения» Ногайского государственного драматического театра;
25 августа в 18:00 — легенда «Лавина» Казахского государственного академического театра имени Мухтара Ауэзова;
26 августа в 11:00 — апогрифическая исповедь «Медея. Секвенция 01» государственного театра Йуг (Азербайджан);
26 августа в 18:00 — сцены из романа «Анна Каренина» государственного автономного учреждения культуры Астраханской области;
27 августа в 11:00 — комедийная трагедия «Где-то в неизвестности Робинзон и Крузо» группы театра «Айна» (Иран, Табриз);
27 августа в 18:00 — эссе «Цунами» Мангистауского музыкально-драматического театра им.Н.Жантурина;
28 августа в 16:00 — закрытие фестиваля.

Вход на спектакли свободный.


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