Асанали Ашимов: Горячие объятия мангистаусцев дарят участникам театрального фестиваля небывалое вдохновение

Асанали Ашимов. Фото автора

Спектакли пройдут в малом зале музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина. К участникам и гостям фестиваля обратился Асанали Ашимов.



- Большое театральное событие, которое берет начало на святой земле Мангистау, я уверен, будет вписано золотыми буквами в летопись театральной истории Казахстана. Горячие объятия мангистаусцев дают участникам фестиваля небывалое вдохновение — народ с нетерпением ждет встречи с вами, вашими творениями. Вы находитесь в краю, где процветает театральное искусство. Желаю вам насладиться гостеприимством мангистаусцев, получить максимум впечатлений от искусства своих коллег, - сказал Асанали Ашимов.



В программе фестиваля:



25 августа в 11:00 — трагедия «В ночь лунного затмения» Ногайского государственного драматического театра;

25 августа в 18:00 — легенда «Лавина» Казахского государственного академического театра имени Мухтара Ауэзова;

26 августа в 11:00 — апогрифическая исповедь «Медея. Секвенция 01» государственного театра Йуг (Азербайджан);

26 августа в 18:00 — сцены из романа «Анна Каренина» государственного автономного учреждения культуры Астраханской области;

27 августа в 11:00 — комедийная трагедия «Где-то в неизвестности Робинзон и Крузо» группы театра «Айна» (Иран, Табриз);

27 августа в 18:00 — эссе «Цунами» Мангистауского музыкально-драматического театра им.Н.Жантурина;

28 августа в 16:00 — закрытие фестиваля.



Вход на спектакли свободный.