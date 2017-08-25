Семь причин «сорваться в Актау» по мнению актера Ануара Нурпеисова

Актер. Родился 11 марта 1985 года в Алматы. Играл в премьер-лиге КВН за команду КБТУ.



Фильмография:



2013 год - Он и Она (Казахстан) - эпизод;

2011 год - Земля обетованная | Жеруйык (Казахстан) - Темиржан, внук Орынбая;

2011 год - Братья-2 | Ағайынды-2 (Казахстан, не был завершен) - Бахыт - главная роль;

2010 год - Сказ о розовом зайце (Казахстан) - Ерлан - главная роль;

2009 год - Братья | Ағайынды (Казахстан) - Бахыт - главная роль.

Фишбармак, Каспий, мыс Жыгалган, мечеть Шакпак-Ата и кайтбординг вошли в семерку причин, по которым, по мнению Ануара Нурпеисова, стоит побывать в городе у моря. Своими впечатлениями ведущий поделился в очередном выпуске передачи Alkettik.- Актау – город, хранящий много тайн, и готовый порадовать любителей активного отдыха. Подводная рыбалка, вейкборды, серфинг и необычный, но безумно вкусный фишбармак – все это вы увидите в выпуске «Семь причин сорваться в Актау». Но и это еще не все! Святые места, шаровидные конкреции, легендарная гора Шеркала, Жыгалган, покоривший сердца нашей съемочной группы (Ануар мечтал здесь остаться), и бескрайние степи Мангистау. Поверьте, здесь есть на что посмотреть. Как мы и обещали, драйв, скорость, риск и очень много солнца, - так авторы описывают очередной выпуск передачи.Основная идея проекта «Семь причин сорваться в... », по словам организаторов, рассказать об особенностях и достопримечательностях городов Казахстана. Первый выпуск передачи посвящен Шымкенту.