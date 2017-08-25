Семь причин «сорваться в Актау» по мнению актера Ануара Нурпеисова

- Актау – город, хранящий много тайн, и готовый порадовать любителей активного отдыха. Подводная рыбалка, вейкборды, серфинг и необычный, но безумно вкусный фишбармак – все это вы увидите в выпуске «Семь причин сорваться в Актау». Но и это еще не все! Святые места, шаровидные конкреции, легендарная гора Шеркала, Жыгалган, покоривший сердца нашей съемочной группы (Ануар мечтал здесь остаться), и бескрайние степи Мангистау. Поверьте, здесь есть на что посмотреть. Как мы и обещали, драйв, скорость, риск и очень много солнца, - так авторы описывают очередной выпуск передачи.
Основная идея проекта «Семь причин сорваться в... », по словам организаторов, рассказать об особенностях и достопримечательностях городов Казахстана. Первый выпуск передачи посвящен Шымкенту.
Для справки. Ануар Нурпеисов: