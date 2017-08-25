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ЛАДА.kz » Культура

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:08

Просмотров: 215

Семь причин «сорваться в Актау» по мнению актера Ануара Нурпеисова

В рамках проекта «Семь причин сорваться в...» казахстанский актер и шоумен Ануар Нурпеисов побывал в Актау.

Скриншот видео
Фишбармак, Каспий, мыс Жыгалган, мечеть Шакпак-Ата и кайтбординг вошли в семерку причин, по которым, по мнению Ануара Нурпеисова, стоит побывать в городе у моря. Своими впечатлениями ведущий поделился в очередном выпуске передачи Alkettik.



- Актау – город, хранящий много тайн, и готовый порадовать любителей активного отдыха. Подводная рыбалка, вейкборды, серфинг и необычный, но безумно вкусный фишбармак – все это вы увидите в выпуске «Семь причин сорваться в Актау». Но и это еще не все! Святые места, шаровидные конкреции, легендарная гора Шеркала, Жыгалган, покоривший сердца нашей съемочной группы (Ануар мечтал здесь остаться), и бескрайние степи Мангистау. Поверьте, здесь есть на что посмотреть. Как мы и обещали, драйв, скорость, риск и очень много солнца, - так авторы описывают очередной выпуск передачи.

Основная идея проекта «Семь причин сорваться в... », по словам организаторов, рассказать об особенностях и достопримечательностях городов Казахстана. Первый выпуск передачи посвящен Шымкенту.

Для справки. Ануар Нурпеисов:

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Комментарии ( 2 )

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  • Лесник
 Web (Главные редакторы) Сегодня, 14:19
Лесник,спасибо, поправили
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 14:15
Семь причин «сорваться в Актау» по мнению актера Ануара Нурпеисова

Базара нет, срывайтесь. Только землю нашу не загаживайте.
мечеть Шапкан-Ата

Поправьте- Шакпак-ата.
 
 

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