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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:33

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В Актау завершился театральный фестиваль прикаспийских стран

Участники фестиваля получили награды в шести номинациях. Зрителей за теплый прием поблагодарил Асанали Ашимов, народный артист КазССР и Казахстана.

Участники фестиваля. Фото Ольги Ярославской
Мангистауский областной драматический театр имени Нурмухана Жантурина получил приз в номинации «Каспий маржаны» («Коралл Каспия»).

Обладателем номинации «Хазар ренессансы» стала труппа государственного театра «Йуг» (Азербайджан).

Казахскому государственному академическому театру драмы имени Мухтара Ауэзова присуждена номинация «Каспий шұғыласы» («Отражение Каспия»).

В номинации «Сияние Каспия» наградили Астраханский областной драматический театр.

Группа театра «Айна» из Ирана получила приз в номинации «Каспий меруертi» («Жемчужина Каспия»).

Приз в номинации «Каспий айдыны» («Гладь Каспия») завоевал Ногайский государственный драматический театр.

Асанали Ашимов, 80-летию которого посвятили I международный театральный фестиваль прикаспийских стран, поблагодарил зрителей и жителей Мангистау за теплый прием.

- Каспий не зря называют морем дружбы — эти четыре замечательных дня были проявлением великой дружбы народов, которых объединяет одно море, великого творчества, которое объединяет наши театры, и огромного гостеприимства, которое продемонстрировали хозяева фестиваля. Верю, что первый международный театральный форум будет и впредь служить единению душ и развитию великого искусства, - сказал народный артист.



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В Актау завершился I международный театральный фестиваль прикаспийских стран


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Комментарии ( 1 )

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Nero (Посетители) Сегодня, 10:39
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