В Актау завершился театральный фестиваль прикаспийских стран

Обладателем номинации «Хазар ренессансы» стала труппа государственного театра «Йуг» (Азербайджан).
Казахскому государственному академическому театру драмы имени Мухтара Ауэзова присуждена номинация «Каспий шұғыласы» («Отражение Каспия»).
В номинации «Сияние Каспия» наградили Астраханский областной драматический театр.
Группа театра «Айна» из Ирана получила приз в номинации «Каспий меруертi» («Жемчужина Каспия»).
Приз в номинации «Каспий айдыны» («Гладь Каспия») завоевал Ногайский государственный драматический театр.
Асанали Ашимов, 80-летию которого посвятили I международный театральный фестиваль прикаспийских стран, поблагодарил зрителей и жителей Мангистау за теплый прием.
- Каспий не зря называют морем дружбы — эти четыре замечательных дня были проявлением великой дружбы народов, которых объединяет одно море, великого творчества, которое объединяет наши театры, и огромного гостеприимства, которое продемонстрировали хозяева фестиваля. Верю, что первый международный театральный форум будет и впредь служить единению душ и развитию великого искусства, - сказал народный артист.