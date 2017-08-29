В Актау завершился театральный фестиваль прикаспийских стран

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Мангистауский областной драматический театр имени Нурмухана Жантурина получил приз в номинации «Каспий маржаны» («Коралл Каспия»).Обладателем номинации «Хазар ренессансы» стала труппа государственного театра «Йуг» (Азербайджан).Казахскому государственному академическому театру драмы имени Мухтара Ауэзова присуждена номинация «Каспий шұғыласы» («Отражение Каспия»).В номинации «Сияние Каспия» наградили Астраханский областной драматический театр.Группа театра «Айна» из Ирана получила приз в номинации «Каспий меруертi» («Жемчужина Каспия»).Приз в номинации «Каспий айдыны» («Гладь Каспия») завоевал Ногайский государственный драматический театр.Асанали Ашимов, 80-летию которого посвятили I международный театральный фестиваль прикаспийских стран, поблагодарил зрителей и жителей Мангистау за теплый прием.- Каспий не зря называют морем дружбы — эти четыре замечательных дня были проявлением великой дружбы народов, которых объединяет одно море, великого творчества, которое объединяет наши театры, и огромного гостеприимства, которое продемонстрировали хозяева фестиваля. Верю, что первый международный театральный форум будет и впредь служить единению душ и развитию великого искусства, - сказал народный артист.