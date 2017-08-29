Абай Бегей: Мужчина всегда был и остается добытчиком в семье

Абай Бегей

Абай Бегей - казахстанский певец, ставший популярным благодаря своему хиту «Аспанга караймын». Артист поделился со зрителями Первого канала в Казахстане трагической историей своей семьи. Два года назад ушла из жизни его супруга Жанат.



Без матери остались четверо маленьких детей. Рассказать казахстанцам, как он пережил несчастье и как справился с испытаниями судьбы, Абай Бегей решился впервые.



- Абай, здравствуйте! Спасибо, что согласились на интервью. Вам нелегко не то, что говорить об этом, даже вспоминать, но все же. После смерти жены воспитание детей полностью легло на Ваши плечи. Насколько это было сложно? Вам приходится всегда быть на виду, в эфире, уезжать на концерты, гастроли. Как Вы справляетесь со всеми задачами одновременно?



- Мужчина всегда был и остается добытчиком в семье. Да, мне нередко приходится быть вдали от дома. Уезжать. После этой трагедии мне пришлось нелегко. Раньше я в домашние дела почти не вмешивался, бывало, подолгу даже на кухню не заходил, потому что супруга вела домашнее хозяйство превосходно. Я даже не беспокоился. Сейчас все бытовые вопросы на мне и я уже вник в них. Например, теперь я разбираюсь в ценах на продукты, уже знаю, сколько стоит картошка, куда оплачивать коммунальные платежи и прочее. Если говорить о воспитании детей, то все свое свободное время я стараюсь посвящать им. И для меня это не в тягость – я очень люблю проводить время со своими детьми. Разговариваю с ними часто и много, стараюсь не просто для галочки выполнять родительские обязательства, а суметь понять, что у них на душе, о чем переживают, о чем думают. Стараюсь быть им лучшим другом. К сожалению, я часто в разъездах, зарабатываю, держусь на плаву, чтобы обеспечивать семью всем необходимым. А они остаются в Актау. Я мог бы забрать их с собой в Алматы, но после трагедии не хотел отрывать их от родного места, от дома. Если бы я забирал их везде с собой, в разъезды, на гастроли или вообще перевез их в Алматы, они почувствовали бы себя одинокими в чужом городе, в новой школе. Они предпочли жить дома, в Актау, с родной бабушкой. Но сердцем и душой, а также каждую свободную минуту – я с ними. Благо, технический прогресс не стоит на месте - есть возможность общаться по видеосвязи, по whatsapp. Благодаря этим чудесам техники я имею возможность и зарабатывать, и следить за детьми. По видеосвязи проверяю их учебу, вместе делаем домашние задания, они делятся со мной своими секретами, рассказывают, как дела в школе. Из моего ответа может сложиться впечатление, что я почти не бываю в Актау, но это не так, я приезжаю домой очень часто, точнее сказать, я уезжаю на гастроли, но практически все свое время провожу дома.



- Как Вы справились с ударами судьбы? Пережили трагедию, которую не каждый может пережить.



- Эта трагедия случилось два года назад. Очень трудная ситуация. Но такое случается в жизни. Рано или поздно один из супругов в семье уходит из жизни. Когда есть жизнь, есть и смерть – поэтому кто-то рано, кто-то поздно вынужден испытывать на себе эту горечь. И я не исключение. Так, в 2014 году ушла из жизни мама, а в 2015 я потерял свою супругу. Это было самым большим ударом для меня. Не хочу заявлять на весь мир, что мне горько, больно, я страдаю. Не хочу, чтобы жалели. Просто так было суждено. Значит я несу свой крест. Конечно, нелегко было воспитывать детей, поэтому теща сейчас помогает ухаживать за детьми. И все же мать им никто не заменит. В связи с этим вспоминается сейчас, что многие задают мне некорректные вопросы, например, «почему вы не женитесь снова?». Я на это не обращаю внимания. Ведь понимаю, что родную мать моим детям никто не заменит. И не хочу ранить их сердца. Что ждет нас всех в будущем - никто не знает. Загадывать не берусь. А пока дети маленькие, я не собираюсь даже думать об этом. Не хочу ранить их сердца, приведя в дом «другую» маму.



- Вы говорили, что решились поделиться своей историей в эфире Первого в Казахстане, чтобы обратиться к многотысячной аудитории. К тем, кто тоже столкнулся с суровыми жизненными испытаниями. Что бы Вы посоветовали казахстанцам, которые также, как и Вы, столкнулись с горем?



- В жизни, к сожалению, беды случаются. Пройдя через них и не сломавшись, я хочу пожелать тем, кто тоже столкнулся с горем, только терпения, смиренности, силы. Ведь когда судьба посылает нам испытания - мы должны достойно пройти через них. Хочу дать совет: в беде не нужно пить – это не выход. И конечно нельзя бросать на произвол судьбы своих детей. Нужно вырастить их, поставить на ноги, устроить их судьбу. А уже после, когда они повзрослеют, задумываться о том, чтобы сделать вторую попытку построить личное счастье снова.