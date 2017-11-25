В Актау отметят татарский праздник «Каз омэсе»

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

В этот день пройдет праздничный концерт и театрализованное представление.



- Второе название праздника – «Гусиное перо». Гусь – одна из древнейших одомашненных, прирученных птиц. Народ издревле старался держать их в большом количестве. Во-первых, из гусиного пуха делали подушки, перины. Во-вторых, что может быть вкуснее умело приготовленного из гусятины балеша, табикмака, копченого деликатеса! А гусиное масло и сегодня используют в лечебных целях. В Татарстане и Башкортостане гусь был главным украшением на свадьбах. При женитьбе сына или дочери издавна почетным угощением считалась пара гусей. Обряд, когда выносили гуся на свадебное застолье, сохранился и по сей день. В настоящее время татарские национальные праздники, обряды и обычаи возрождаются, что позволяет познавать свою культуру, обычаи, язык, - рассказали в татарском этнокультурном объединении «Булгар».



Время и место проведения: 26 ноября в 11:00 в актовом зале Молодежного центра «Арман» в 6 микрорайоне. Вход свободный.

