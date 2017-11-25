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ЛАДА.kz » Культура

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:04

Просмотров: 270

В Актау отметят татарский праздник «Каз омэсе»

Древний татарский праздник отметят в Актау 26 ноября. Об этом рассказали в этнокультурном объединении «Булгар».

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В этот день пройдет праздничный концерт и театрализованное представление.

- Второе название праздника – «Гусиное перо». Гусь – одна из древнейших одомашненных, прирученных птиц. Народ издревле старался держать их в большом количестве. Во-первых, из гусиного пуха делали подушки, перины. Во-вторых, что может быть вкуснее умело приготовленного из гусятины балеша, табикмака, копченого деликатеса! А гусиное масло и сегодня используют в лечебных целях. В Татарстане и Башкортостане гусь был главным украшением на свадьбах. При женитьбе сына или дочери издавна почетным угощением считалась пара гусей. Обряд, когда выносили гуся на свадебное застолье, сохранился и по сей день. В настоящее время татарские национальные праздники, обряды и обычаи возрождаются, что позволяет познавать свою культуру, обычаи, язык, - рассказали в татарском этнокультурном объединении «Булгар».

Время и место проведения: 26 ноября в 11:00 в актовом зале Молодежного центра «Арман» в 6 микрорайоне. Вход свободный.


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