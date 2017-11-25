Песню Батырхана Шукенова исполнит мангистауский квартет «Жулдыздар» на международном телеконкурсе

Работу подопечных наставницы Мадины Садвакасовой жюри оценило в 52 балла. На втором месте оказалось трио «Aprel Khaghagh» из Армении, которые исполнили национальный гимн Армении – «Mer Hayrenik» («Наша Родина») – и заработали 49 баллов. Третье место досталось группе «Кудри» из России, которые представили современную версию «Кадрили» и получили 42 балла.
Международный музыкальный телевизионный конкурс юных поп-исполнителей «Во весь голос» представляет собой телевизионный проект, в котором состязаются команды вокалистов из разных стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, России, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы. Каждая команда имеет своего наставника. В состав команды Казахстана вошли: квартет «Жулдыздар» из Актау, а также Аружан Сагынгалиева (родом из Актау, живет в Астане) и Болат Садраддин из Шымкента.
- Съемки конкурса проходили в сентябре этого года в Москве. А транслируется конкурс каждую пятницу в 22:00 по времени Актау, начиная с 12 ноября до 31 декабря на телеканале «Мир». Вы сможете увидеть все конкурсные дни, выступления конкурсантов вместе со звездами эстрады и наставниками, а также узнать все о талантливых молодых исполнителях, которые вошли в состав команд, - рассказала Ольга Хныкина, руководитель квартета «Жулдыздар».
Выбор участников команд проводился оргкомитетом конкурса по высланным заранее видео и аудиоматериалам. Солисты, вошедшие в команду Казахстана, готовились отдельно.
- Решение об участии в конкурсе «Во весь голос» квартета «Жулдыздар» в составе Данияра Буканова, Екатерины Ганюшкиной, Карины Шайгузовой, Нурболата Наурзбек было принято в июле директором конкурса, известным московским продюсером Линой Арифулиной и музыкальным продюсером проекта Зоей Бабкиной. Несмотря на острую нехватку времени, из-за поездки квартета в составе делегации от Мангистау в Астану для участия в гала-концерте на EXPO, нам пришлось начать активную работу по подбору конкурсного репертуара и подготовке. Тематика конкурсных и концертных дней несколько раз менялась, - рассказала Ольга Хныкина.
В окончательный вариант для вокальной группы вошли конкурсные песни: народная «Қорлан» и «Джулия» А-Студио, песня с наставником Мадиной Садвакасовой «Мейерім», а также новогодние песни с Дмитрием Маликовым и Олегом Газмановым и новогодняя песня с командой Таджикистана.
- Съемки конкурса в Москве проходили с восьми утра и до поздней ночи, и все время конкурсанты должны были находиться в съемочном павильоне. Подсъемки репетиций, грима, встреч с артистами эстрады – все это проходило беспрерывно в течение пяти дней. А поздним вечером еще надо было подготовить концертные костюмы. Усталость просто зашкаливала. Но главная опасность заключалась в том, что с первых же репетиций квартет стали хвалить все: наставник Мадина Садвакасова, съемочная группа, руководители других команд, а это придавало излишнюю самоуверенность и могло оказать негативное влияние. Мы старались заниматься каждую свободную минутку, чтобы не потерять наработанную форму, - рассказала Ольга Хныкина.
Следить за результатами выступления нашей команды можно каждую пятницу в 22:00 на телеканале «Мир». Также на сайте конкурса проводится народное голосование за понравившихся участников. По итогам конкурса жюри, в состав которого вошли наставники всех команд, а также Байгали Серкебаев, Дмитрий Маликов и Олег Газманов, определят победителей в номинациях: «Лучшая команда», «Лучшая солистка», «Лучший солист» и «Лучшая вокальная группа».
Мангистауские вокалисты благодарят за помощь в подготовке к конкурсу педагога по вокалу Медербекову Нургуль, певца и музыканта Асылбека Курманова за помощь с аранжировкой, художника-модельера Жанару Мирзажанову из Алматы и хореографа-постановщика Серика Сариева.
Кадр видео. Видео из архива вокалистов